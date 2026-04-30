Preproge so med zimo izpostavljene prahu in umazaniji, ker prostore redkeje zračimo. Pomlad je pravi čas, da jim vrnete sijaj in poskrbite za bolj zdravo okolje v hiši. Pri Architectural Digest navajajo, da lahko z uporabo dostopnih naravnih sredstev dosežete vrhunske rezultate brez dragih kemikalij.

Preden se lotite mokrega čiščenja, je nujno, da preprogo temeljito posesate. Uporabite počasne, premišljene gibe, da odstranite čim več prašnih delcev, živalskih dlak in odmrle kože, ki so se nabrali globoko v strukturi tkanine.

Za večino madežev ne potrebujete dragih kemičnih čistil. Soda bikarbona in kis bosta povsem zadostovala. Nanesite malo sode na madež, ga nežno vtrite z mehko krtačo in nato popršite z mešanico kisa in vode. Pomembno je, da madeža ne drgnete premočno, ampak tekočino le popivnate. Močno drgnjenje bi lahko umazanijo potisnilo globlje v vlakna ali celo poškodovalo njihovo strukturo, zlasti pri volni. Pred uporabo katerikoli pripravek najprej testirajte na skritem delu preproge, da preverite obstojnost barv, navaja stran net.hr .

Zapomnite si: Madeže vedno popivnajte, nikoli jih ne drgnite, da ne povzročite trajne škode na vlaknih.

Soda bikarbona je odličen nevtralizator neprijetnih vonjev. Enakomerno jo posujte po suhi preprogi in pustite delovati vsaj 30 minut, še bolje pa celo noč. Tako boste neprijetne vonje absorbirali, ne le prekrili.

Če se odločite za mokro čiščenje, pazite, da preproge ne namočite preveč. Sintetični materiali so bolj odporni, volna pa zahteva več previdnosti. Čiščenje načrtujte na sončen dan, da boste lahko prostore dobro prezračili in s tem pospešili sušenje preprog, preden jih spet obremenite s pohištvom.