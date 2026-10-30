Preden zavrtite termostat na višjo temperaturo ali pomislite, da radiator ne deluje več tako dobro kot nekoč, si vzemite minuto časa in poglejte med njegova rebra. Tam se pogosto skriva presenetljivo velika količina prahu, ki se je nabirala več mesecev. Ko se začne kurilna sezona, marsikdo najprej pomisli na temperaturo v prostoru, redkeje pa na samo ogrevalno telo. Prav čist radiator lahko pomembno vpliva na to, kako učinkovito se toplota širi po prostoru. Če je med rebri veliko prahu, je pretok zraka slabši, radiator pa toplote ne oddaja tako učinkovito, kot bi jo sicer.

Preprost trik s sušilnikom za lase

Za čiščenje notranjosti radiatorja ne potrebujete posebnih pripomočkov. Številni prisegajo na enostaven trik s sušilnikom za lase.

icon-expand Umazan radiator ne more učinkovito ogreti prostora. FOTO: Shutterstock

Pod radiator položite krpo ali papirnato brisačo, nato pa s sušilnikom na nastavitvi hladnega zraka pihajte skozi odprtine med rebri. Zračni tok bo prah potisnil navzdol, od koder ga lahko enostavno posesate ali pobrišete. Prav na teh težko dostopnih mestih se pogosto zadržuje največ umazanije, ki je pri običajnem brisanju sploh ne opazimo.

Zakaj je to pomembno?

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Radiator ogreva prostor tako, da segreva zrak okoli sebe. Če je med rebri nabrana plast prahu, je kroženje zraka slabše, toplota pa se počasneje širi po prostoru. To ne pomeni le manj udobja, ampak lahko vpliva tudi na občutek toplote v stanovanju. Marsikdo zato po nepotrebnem zviša temperaturo ogrevanja, čeprav bi v nekaterih primerih zadostovalo že temeljito čiščenje radiatorja.

Ne pozabite na zunanjost

icon-expand Tudi radiatorji potrebujejo čiščenje. FOTO: Shutterstock

Ko očistite notranjost, namenite nekaj minut še zunanji površini radiatorja. Zadostujeta mehka krpa in mlačna voda z blagim čistilom. Radiator bo videti lepši, predvsem pa boste odstranili še zadnje ostanke prahu, ki se med ogrevanjem sicer dvigujejo v prostor. Redno čiščenje radiatorjev ne zahteva veliko časa, lahko pa pripomore k prijetnejšemu bivanju ravno v obdobju, ko večino časa preživimo v ogrevanih prostorih.

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