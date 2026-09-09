Po prhanju odstranite vodo s sten

Ena najučinkovitejših navad je tudi ena najpreprostejših. Po prhanju z gumijastim brisalcem odstranite vodo s steklenih površin in sten kabine. Ko voda izhlapi, na površini ostanejo minerali, ostanki mila in druge snovi, zaradi katerih se začnejo pojavljati madeži in obloge. Strokovnjak za čiščenje Michael Silva-Nash je za Country Living pojasnil, da lahko redna uporaba brisalca prepreči nastajanje takšnih oblog in zmanjša potrebo po temeljitem čiščenju. Brisanje po prhanju vzame manj kot minuto, vendar lahko pomeni precej manj drgnjenja pozneje.

Kopalnico po prhanju dobro prezračite

Vlaga je eden glavnih razlogov, zakaj se v kopalnici začnejo pojavljati plesen, neprijeten vonj in različne obloge. Zato po prhanju ne zaprite prostora takoj. Če imate ventilator, ga pustite delovati tudi po koncu prhanja. Kot poudarja Angi, ventilacija med prhanjem in po njem pomaga odstranjevati odvečno vlago iz prostora. Če imate okno, ga lahko po prhanju odprete, da se vlažen zrak hitreje zamenja s svežim. Pomembno je predvsem, da se mokre površine čim prej posušijo.

icon-expand Kopalnico po prhanju dobro prezračite. FOTO: iStock

Na umivalniku pustite čim manj stvari

Več predmetov kot je na umivalniku in drugih površinah, več mest je, kjer se lahko nabirajo kapljice vode, zobna pasta, prah in ostanki kozmetike. Čistilci zato priporočajo, da so na pultu predvsem stvari, ki jih uporabljate vsak dan. Preostale izdelke lahko shranite v omarico ali predal. Tudi The Spruce med navadami profesionalnih čistilcev izpostavlja zmanjševanje navlake in shranjevanje zalog zunaj kopalniških površin. Manj predmetov ne pomeni le lepšega videza. Pomeni tudi, da lahko umivalnik in pult obrišete v nekaj sekundah, ne da bi morali najprej prestavljati stekleničke in lončke.

Umivalnik obrišite takoj, ko ga umažete

Ni treba čakati na tedensko čiščenje, če lahko majhen madež odstranite takoj. Po umivanju zob lahko sperete ostanke zobne paste, po umivanju rok pa na hitro obrišete kapljice okoli pipe. Tako se umazanija ne posuši in kasneje ne zahteva močnejšega čiščenja. Martha Stewart med površinami, ki potrebujejo pogosto pozornost, posebej izpostavlja umivalnike, stranišča in druge pogosto uporabljene dele kopalnice.

icon-expand Umivalnik obrišite takoj, ko ga umažete. FOTO: Shutterstock

Brisač ne mečite na tla

Mokra brisača, zložena na kup, se suši precej počasneje kot brisača, ki je razgrnjena. Po prhanju jo zato obesite tako, da lahko zrak doseže čim večji del tkanine. Enako velja za kopalniško preprogo. Če ostane mokra na tleh, se bo sušila počasneje, prostor pa bo ostal bolj vlažen. To je majhna sprememba, vendar pomaga preprečevati zatohlost in neprijeten vonj.

V prhi imejte samo tisto, kar uporabljate

Šamponi, geli za prhanje, balzami in drugi izdelki hitro napolnijo robove kopalne kadi ali police v prhi. Vsaka dodatna steklenička pa pomeni še eno površino, pod katero se lahko nabirajo voda, milo in umazanija. The Spruce zato priporoča, da v prhi ostanejo predvsem izdelki, ki jih uporabljate vsak dan, zaloge pa shranite drugje. Manj navlake olajša čiščenje in zmanjša možnost, da bi se okoli stekleničk nabirala plesen. The Spruce Če je mogoče, stekleničke občasno tudi dvignite in očistite površino pod njimi.

icon-expand V prhi imejte samo tisto, kar uporabljate. FOTO: Dreamestime

Ne pozabite na tla

Lasje, prah, vlakna z oblačil in drugi drobni delci se v kopalnici hitro naberejo. Ni treba vedno uporabiti vedra in krpe – za sprotno vzdrževanje je lahko dovolj hitro sesanje ali pometanje. Po priporočilih strokovnjaka za čiščenje, ki jih je objavil Country Living, lahko vsakodnevno hitro čiščenje kopalniških tal prepreči, da bi se drobna umazanija sčasoma spremenila v večji problem. Posebej hitro se umažejo tla okoli stranišča, umivalnika in prhe.

Enkrat na teden pa vendarle sledi temeljitejše čiščenje

Dobre vsakodnevne navade ne pomenijo, da lahko na temeljito čiščenje pozabite. Njihov namen je predvsem, da se umazanija počasneje nabira in da je tedensko čiščenje hitrejše. Pri temeljitem čiščenju očistite stranišče, umivalnik, prho oziroma kad, tla, ogledalo in druge površine. Posebno pozornost namenite predelom, kjer se nabirata vlaga in umazanija. Kot poudarja Southern Living, je pri tem pomemben tudi vrstni red dela: najprej odstranite navlako in lase, nato nanesite čistilo na glavne površine in mu pustite dovolj časa za delovanje, šele nato se lotite drgnjenja in izpiranja. Največja skrivnost čiste kopalnice zato ni v tem, da bi ji namenili več ur. Veliko pomembnejše je, da majhne stvari naredimo takrat, ko nastanejo. Odstranite vodo po prhanju, prezračite prostor, obrišite umivalnik in pustite brisače, da se dobro posušijo. Tako se bodo vodni kamen, milne obloge, vlaga in umazanija precej počasneje kopičili, temeljito čiščenje pa bo postalo bistveno manj naporno.

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