Indukcijska in steklokeramična kuhalna plošča sta priljubljeni zaradi modernega videza, enostavne uporabe in hitrega segrevanja. A prav njuna gladka steklena površina zahteva nekoliko več pozornosti pri čiščenju in negi. Napačna čistila ali grobi pripomočki lahko povzročijo trajne praske in poškodbe, zato je dobro vedeti, kako ploščo učinkovito očistiti.

icon-expand Gladka steklena površina zahteva nekoliko več pozornosti pri čiščenju in negi. FOTO: Adobe Stock

Dobra novica je, da za brezhibno čisto ploščo pogosto ne potrebujemo agresivnih kemičnih sredstev. Z nekaj naravnimi sestavinami iz domače shrambe jo lahko očistimo varno, okolju prijazno in brez nepotrebnih stroškov.

Preprosto naravno čistilo iz kuhinje

Za osnovno in redno čiščenje indukcijske ali steklokeramične plošče potrebujete le tri sestavine: - sodo bikarbono, - alkoholni ali jabolčni kis in - toplo vodo. Soda bikarbona odstrani trdovratno umazanijo, kis pa razgradi maščobo in povrne sijaj brez prog.

icon-expand Za čiščenje plošče lahko uporabite povsem naravne sestavine. FOTO: Adobe Stock

Postopek čiščenja: 1. Plošča naj bo popolnoma hladna. 2. Površino rahlo poškropite s kisom ali raztopino kisa in vode (v razmerju 1 : 1). 3. Po madežih posujte malo sode bikarbone. Počakajte nekaj minut, da se nečistoče zmehčajo. 4. Ploščo nežno obrišite z mehko krpo ali kuhinjsko brisačo. 5. Površino obrišite še z vlažno krpo in nato osušite.

Kako odstraniti zasušene in trdovratne madeže?

Pri zažganih ostankih hrane bodite posebej previdni, saj lahko grobo drgnjenje hitro poškoduje steklo. Najboljša metoda je, da ploščo najprej navlažite z vodo ali kisom, nato pa jo pokrijte z vlažno krpo ali papirnato brisačo. Pustite delovati 10–15 minut ter madež zatem nežno odstranite z mehko krpo. Če je potrebno, uporabite posebno strgalo za steklokeramične plošče, ki je zasnovano tako, da ne opraska površine. Pri tem je zelo pomembno, da ga vedno uporabite pod pravim kotom in brez sile.

icon-expand Na vročo ploščo ne odlagajte hladnih predmetov in nanjo ne postavljajte težkih loncev s poškodovanim dnom. FOTO: Adobe Stock

Nasveti za pravilno nego plošče

Da bo vaša kuhalna plošča dolgo ostala lepa in brez prask, upoštevajte nekaj osnovnih pravil: - Čistite po vsaki uporabi, ko se plošča ohladi, saj tako preprečite nabiranje trdovratnih madežev. - Nikoli ne uporabljajte abrazivnih gobic, žičnih krtač ali praškov. - Izogibajte se agresivnim čistilom, kot so belila in močna razmaščevalna sredstva. - Pazite na sladkor in sladke tekočine, saj lahko ob stiku z vročo površino trajno poškodujejo steklo. Razlite ostanke zato vedno takoj odstranite. - Posodo vedno dvigujte, ne vlecite po površini, saj lahko dno posod povzroči mikropraske.

Kaj je še dobro vedeti