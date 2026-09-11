Največ umazanije v dom prinesemo sami

Eden najučinkovitejših načinov za čistejša tla se začne že pred vhodnimi vrati. Strokovnjaki za čiščenje, ki jih je povzel The Spruce, svetujejo preprosto pravilo brez čevljev v notranjih prostorih. Čevlji namreč na podplatih prinašajo zemljo, pesek, prah in druge delce, ki se nato raznašajo po stanovanju. Ni treba, da je pravilo zapleteno. Ob vhodu uredite prostor za čevlje in gospodinjskim članom čim bolj olajšajte, da jih sezujejo takoj po prihodu. Če to navado povežete še z dobro predpražno podlogo, boste precej umazanije zadržali že pri vratih.

Predpražnik je pomembnejši, kot se zdi

Predpražnik ni samo okras pred vhodom. Deluje kot prva obrambna črta pred umazanijo. Consumer Reports pri nasvetih za nego tal prav tako priporoča predpražnike in druga sredstva, s katerimi zmanjšamo količino blata, peska in umazanije, ki jo vnesemo v dom. Posebej pomembno je, da je predpražnik dovolj velik, da človek z nekaj koraki dejansko odstrani umazanijo s podplatov. Če imate več vhodov, ne zaščitite samo glavnega. Tudi stranski vhod, izhod na vrt ali vrata, skozi katera vstopajo otroci in hišni ljubljenčki, so lahko pomemben vir umazanije.

icon-expand Predpražnik je pomembnejši, kot se zdi. FOTO: Adobe Stock

Pri hišnih ljubljenčkih ne pozabite na ta majhen trik

Pes, ki pride z vrta, lahko v stanovanje prinese presenetljivo količino umazanije. Pri tem ni treba vsakič izvajati velikega čiščenja. Real Simple med praktičnimi nasveti za ohranjanje čistih tal priporoča, da hišnim ljubljenčkom pred vstopom oziroma takoj po prihodu obrišemo tačke. Koristna je tudi pralna podloga ob izhodu na vrt. Majhna brisača pri vratih je zato lahko eden najbolj uporabnih dodatkov v domu.

Ne čakajte, da se madež posuši

Pri tleh velja precej preprosto pravilo: čim prej ukrepate, manj dela boste imeli pozneje. Če se po tleh polije pijača ali pade hrana, madeža ne puščajte do večernega čiščenja. Tekočina lahko prodre v materiale, se zasuši in skupaj s prahom ustvari še večjo umazanijo. Pri lesenih tleh je pomembno, da jih ne namakate. Strokovnjaki za čiščenje, ki jih je povzel The Spruce, svetujejo rahlo vlažno krpo, ki ji sledi suho brisanje. Pri preprogah je bolje tekočino popivnati, namesto da madež drgnete globlje v vlakna.

icon-expand Pes v stanovanje prinese presenetljivo količino umazanije. FOTO: Adobe Stock

Več čistila ne pomeni čistejših tal

To je ena od napak, zaradi katerih lahko tla celo hitreje postanejo videti umazana. Če na tla nanesemo preveč čistila, lahko ostanejo na površini ostanki, ki privlačijo prah in ustvarijo moten ali lepljiv videz. Zato je pomembno, da izberete čistilo, ki ustreza materialu tal, in upoštevate priporočeno količino. Consumer Reports opozarja, da različne vrste tal zahtevajo različne načine čiščenja. Les, vinil, ploščice in drugi materiali niso enaki, zato univerzalni pristop ni vedno najboljša izbira.

Ne uporabljajte pare kar povsod

Parni čistilnik je lahko zelo uporaben pripomoček, vendar ni primeren za vsako talno oblogo. Pri lesenih tleh je potrebna posebna previdnost. Good Housekeeping pri nasvetih za čiščenje lesenih tal izrecno opozarja, da parni čistilniki niso dobra izbira, saj lahko toplota in vlaga poškodujeta površino. Podobno opozorilo so podali tudi strokovnjaki, ki jih je povzel The Spruce. Pri lesenih tleh priporočajo raje mikrovlakensko krpo in čistilo, ki je primerno za konkretno talno oblogo.

icon-expand Kratko čiščenje je boljše kot veliko čiščenje FOTO: Adobe Stock

Na najbolj obremenjena mesta položite pralne preproge

Če imate v domu dele tal, po katerih vsi nenehno hodijo, jih ni smiselno vsak dan znova čistiti, če jih lahko delno zaščitite. Pred vhodom, v kuhinji ali na prehodu med hodnikom in dnevnim prostorom lahko uporabite pralne tekače ali manjše preproge. Tako se umazanija in obraba najprej pojavita na površini, ki jo lahko preprosto operete. Real Simple priporoča prav takšen pristop predvsem na območjih z veliko prometa, saj preproge zadržijo del umazanije, preden pride do tal.

Kratko čiščenje je boljše kot veliko čiščenje

Morda se sliši nenavadno, toda deset minut rednega vzdrževanja je lahko učinkovitejših od večurnega čiščenja ob koncu tedna. The Spruce povzema priporočilo profesionalnih čistilcev, da kratka tedenska rutina preprečuje nabiranje umazanije. Namesto čakanja, da so tla vidno umazana, je bolje sproti očistiti najbolj obremenjene dele. Tudi Martha Stewart pri pogostosti pometanja poudarja, da je kuhinjo zaradi drobtin in hrane smiselno očistiti pogosteje kot manj uporabljene prostore.

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Najprej odstranite prah, šele nato pomivajte

Če tla najprej pomijete, na njih pa ostanejo prah, drobtine in drugi delci, boste umazanijo samo razmazali. Profesionalni čistilci zato priporočajo, da najprej odstranite suho umazanijo, šele nato uporabite mokro čiščenje. To je še posebej pomembno v kuhinji in na mestih, kjer se nabirajo drobni delci. Southern Living je pri nasvetih profesionalnih čistilcev opozoril tudi na širše pravilo: pri čiščenju je pomemben pravilen vrstni red. Če najprej očistite površine, s katerih bo prah pozneje padel na tla, boste morali delo ponavljati. Zato je bolj smiselno čistiti od zgoraj navzdol in tla pustiti za konec.

icon-expand Najprej poglejte, od kod umazanija sploh prihaja. FOTO: iStockphoto

Največji trik je pravzaprav preventiva

Če želite manj pometanja, ne iščite nujno boljše metle. Najprej poglejte, od kod umazanija sploh prihaja. Sezuvanje čevljev, kakovosten predpražnik, brisanje tačk hišnih ljubljenčkov, pralne preproge na najbolj obremenjenih mestih in hitro odstranjevanje madežev lahko skupaj naredijo večjo razliko kot vsakodnevno generalno čiščenje. Tla bodo še vedno potrebovala redno vzdrževanje, vendar vam jih ne bo treba nenehno reševati pred novo plastjo umazanije. Najboljši trik profesionalnih čistilcev je zato precej preprost: manj umazanije spustite v dom, manj je boste morali čistiti.

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