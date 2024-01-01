Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?

DIY

To bo največji hit letošnje božične dekoracije

Marsikdo se iz svojega otroštva še spomni čudovitih sneženih krogel. Čeprav v resnici niso imele posebne funkcije, smo jih kot otroci lahko ure in ure obračali in gledali, kako v njih 'sneži'. Zdi se, da smo nato za kakšno desetletje nanje kar malo pozabili, a letos se vračajo – in to v velikem slogu. Predvsem takšne doma narejene so čudovit božični dodatek, ki letos ne sme manjkati.