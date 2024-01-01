Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?

Če imate doma pokvarjene božične lučke, jih nikar ne zavrzite. Namreč marsikaj se lahko popravi, če vaše lučke v roke dobijo pravi mojstri. Brezplačna delavnica, kamor lahko prinesete pokvarjene lučke in polomljene okraske, bo potekala to sredo v Ljubljani.
Okraski iz slanega testa so izvirno darilo, čudovit okras na smrečici in zabavna božična tradicija, ki jo lahko pripravimo skupaj z otroki.
15. november je zakonsko določen dan, od katerega moramo imeti svoje jeklene konjičke obute za zimo. In če so vaše letne pnevmatike popolnoma izrabljene in jih ne boste hranili za prihodnje leto – kam z njimi?
Porabljene sveče v steklenem kozarčku vam po uporabi ni treba zavreči. Namesto tega mu raje podarite novo življenje. Še prej pa morate seveda iz kozarčka odstraniti vse ostanke voska. V nadaljevanju preberite, kako to najlažje storite.
Le kdo se iz svojih vrtčevskih in zgodnjih šolskih dni ne spomni figuric iz kostanja? Ustvarjali smo jih vsako jesen in tako naravne darove jeseni spremenili v prikupno ustvarjanje. Naberite jesenske plodove ter jih spremenite v prikupne figurice.
Topli spomladanski dnevi na plan prikličejo številne žuželke, ki so lahko zelo koristne za naše vrtove. Toda ker, tako kot vsaka žival, tudi one potrebujejo varno zavetje, jim lahko pomagate tako, da zanje zgradite hotel ter tako poskrbite, da se bodo z veseljem vračale na vaš vrt.
Velika noč je pred vrati in čas je, da razmislimo, kako bomo letos pobarvali jajca. Trik, ki ga morda še niste poskusili, vključuje stepeno smetano, rezultat pa so čudoviti marmorirani pirhi.
Poslikani cvetlični lončki so nepričakovana, a prikupna popestritev vsakega vrta. Poiskali smo nekaj tistih, ki so najbolj pritegnili našo pozornost. Primerni so tako za notranje prostore kot zunanje, le da morate pri tem paziti, da uporabite ustrezno barvo ali zaščito – s čimer se izognete, da bi vaše umetnine na prostem svoj čar izgubile zaradi dežja, sonca ali drugih vremenskih nevšečnosti.
Le kdo ne obožuje vonja po pomarančah?! Če želite, da tudi vaše stanovanje zadiši po omamnih citrusih, si sami izdelajte dišešo svečko, kot je prikazano v videu! Potrebujete le pomarančo, nož in olivno olje.
Marsikdo se iz svojega otroštva še spomni čudovitih sneženih krogel. Čeprav v resnici niso imele posebne funkcije, smo jih kot otroci lahko ure in ure obračali in gledali, kako v njih 'sneži'. Zdi se, da smo nato za kakšno desetletje nanje kar malo pozabili, a letos se vračajo – in to v velikem slogu. Predvsem takšne doma narejene so čudovit božični dodatek, ki letos ne sme manjkati.
Jesen je pred vrati in čas je, da temu prilagodimo tudi svoj dom. Barvita narava je sedaj že sama po sebi polna zanimivih idej za dekoracijo, mi pa vam ponujamo eno izmed njih. Ustvarite jesenski venček iz jabolk ter tako popestrite svoja vhodna vrata.
Bi verjeli, da je mogoča prenova kopalnice in kuhinje za pičlih 340 evrov? Takšna prenova je uspela influencerki Charlotte Greedy, ki ima na svojem Instagramovem profilu več kot 121.000 sledilcev.