Priznam, vsako leto novembra si rečem, da bom adventni venček izdelala sama. Že vnaprej si predstavljam vejice jelke, posušene rezine pomaranč, storže in štiri sveče, ki bodo decembra krasile mizo. Nato pa dnevi kar nekam izginejo. Prva adventna nedelja že trka na vrata, jaz pa namesto ustvarjanja spet sedim pred zaslonom in občudujem čudovite fotografije venčkov, ki jih ljudje delijo na spletu.

Takrat dom prvič zadiši po decembru

Letos sem se odločila, da ne bom le občudovala idej, ampak jih bom tudi shranila. In moram priznati, da sem med brskanjem naletela na toliko lepih, preprostih in izvirnih rešitev, da bi bilo skoraj škoda izbrati samo eno. Nekateri venčki so povsem tradicionalni, spleteni iz smrekovih vejic in okrašeni s storži. Drugi so moderni in minimalistični, sestavljeni le iz kovinskega obroča, nekaj vejic evkaliptusa in štirih elegantnih sveč. Tretji dokazujejo, da za praznično vzdušje včasih sploh ne potrebujemo klasičnega venčka, saj lahko čudovit adventni aranžma ustvarimo tudi na lesenem pladnju, v steklenih vazah ali celo v starih modelih za peko.

icon-expand Adventni venčki so lahko različni - od tradicionalnih do bolj modernih. FOTO: Shutterstock

Najlepši adventni venček je tisti, ki nastane doma

Med idejami, ki so me najbolj navdušile, so bili venčki iz naravnih materialov. Takšni, ki jih lahko deloma naberemo kar med sprehodom po gozdu ali na vrtu. Nekaj vejic ciprese, brina ali jelke, nekaj storžev in suhe rezine pomaranč pogosto ustvarijo veliko lepši učinek kot police polne bleščečih okraskov. Všeč so mi tudi venčki z dodatkom cimeta, zvezdastega janeža in evkaliptusa, saj niso le lepi na pogled, ampak tudi omamno dišijo. Posebej so me pritegnile ideje za tiste, ki nimajo veliko prostora ali časa. Namesto klasičnega kroga lahko štiri sveče postavite v leseno škatlo, na pladenj ali med zelenje, razporejeno po sredini jedilne mize. Takšna izvedba je preprosta, sodobna in jo lahko izdelate v manj kot pol ure.

icon-expand Adventni venčki so zelo lepi, a lahko so tudi nevarni - vedno poskrbite za varnost in nadzor nad prižganimi svečkami. FOTO: Shutterstock

Če ste tudi vi med tistimi, ki vsako leto razmišljate, da bi adventni venček naredili sami, potem ste na pravem mestu. Zbrali smo nekaj najlepših idej in praktičnih nasvetov, ki dokazujejo, da za praznično dekoracijo ni treba zapraviti veliko denarja. Včasih zadostuje le malo domišljije, nekaj naravnih materialov in prijeten popoldan, posvečen ustvarjanju. Letos bo moj venček zagotovo narejen doma, v družinskem krogu. Morda ne bo videti kot venček iz cvetličarne ali fotografija iz revije o opremljanju doma. A prav v tem je čar doma izdelanega adventnega venčka. Ne gre za popolnost, ampak za občutek, druženje, povezovanje in ljubezen. Za tisti občutek, ko prižgemo prvo svečo in se zavemo, da se je praznični čas zares začel.

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Kaj potrebujete za izdelavo adventnega venčka?

Po priporočilih strokovnjakov za dekoracijo in vrtnarjenje lahko osnovo sestavite iz preprostih materialov, ki jih mnogi že imate doma. Pripravite: - štiri sveče, - lesen pladenj, kovinski obroč ali večji krožnik, - vejice smreke, jelke, brina, ciprese ali evkaliptusa, - vrtno žico, vrvico ali floristično žico, - storže, - suhe rezine pomaranč, - cimetove palčke, - lesene zvezdice, orehe ali druge naravne okraske.

icon-expand Sama sem velika ljubiteljica naravnih venčkov - vejice, storži, orehi, suhe pomaranče ... FOTO: Shutterstock

Uporabite zimzelene rastline, saj dolgo ostanejo lepe in venčku dodajo prijeten vonj. Med najbolj obstojnimi so evkaliptus, cipresa, cedra in brin. Ker gre za suho zelenje in odprt ogenj, sveč nikoli ne puščajte brez nadzora. Če imate doma majhne otroke ali hišne ljubljenčke, razmislite o kakovostnih LED-svečah, ki danes ustvarijo zelo podoben učinek kot prave.

Najprej naredite osnovo Če uporabljate kovinski ali slamnati obroč, nanj postopoma pritrdite krajše vejice. Polagajte jih v isti smeri in jih sproti ovijajte z žico. Če želite bolj sodoben videz, lahko zelenje preprosto razporedite po pladnju ali večjem krožniku in v sredino postavite sveče. Takšni venčki so vse bolj priljubljeni, saj delujejo sproščeno in manj formalno. Ne skrbite, če ni vse popolnoma simetrično. Ravno majhne nepravilnosti ustvarijo občutek domačnosti. Dodajte sveče Tradicionalni adventni venček ima štiri sveče. Pogosto so tri vijolične in ena rožnata, danes pa mnogi izberejo bele, kremne ali zelene odtenke, ki se lepše podajo sodobnim interierjem. Najpomembneje je, da so sveče stabilno pritrjene in dovolj oddaljene od vejic.

icon-expand Adventni venček je najlepši, ko ga izdelate sami ali skupaj s tistimi, ki jih imate radi. FOTO: Shutterstock

Morda vaš venček ne bo videti kot tisti z Instagrama. A bo vaš. In prav zato bo čudovit. Ravno to je tisto, zaradi česar je dom v prazničnem času videti najlepše.