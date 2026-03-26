Velika noč je eden tistih praznikov, ki v dom prinesejo toplino, barvitost in ustvarjalni zagon, zato ni presenetljivo, daso DIY projekti v tem času izjemno priljubljeni. Zanimanje za ročno izdelane dekoracije se pred prazniki občutno poveča, saj bralci iščejo preproste, cenovno dostopne in vizualno privlačne ideje, s katerimi lahko hitro polepšajo svoj dom. Pri tem izstopajo naravni materiali, pastelne barve ter elementi, ki jih je mogoče izdelati tudi v družinskem krogu.
Zbrali smo nekaj najlepših in trenutno najbolj trendovskih DIY velikonočnih projektov, ki se odlično obnesejo v vsakem domu in jih lahko pripravite v manj kot enem popoldnevu.
1. Velikonočni venček
Ustvarite eleganten, sodoben venček. Potrebovali boste osnovo za venec, nato še volno, s katero boste ovili obroč in še nekaj dodatne dekoracije - sveže cvetje, umetna ali lesena jajčka, cvetlični trak ter vroče lepilo.
Koraki:
Pripravite osnovni venček.
Z vročim lepilom prilepite jajčka in dele zelenja.
Dodajte pastelno pentljo ali visečo dekoracijo.
- FOTO: Shutterstock
2. Venček iz obročkov v obliki zajčka
Tudi v tem primeru potrebujete osnovni venček, ki ga boste okrasili po želji. Dodajte zajčja ušesa, ki jih lahko ustvarite ali iz tkanine ali iz papirja. Nato z vročim lepilom še prilepite drugo okrasje - okrasna jajčka, rožice in podobno.
3. Stojala za pirhe
Kartonasta škatla za jajca je odličen pripomoček za izdelavo zanimivih stojal za pirhe. Škatlo lahko pobarvate in okrasite s pomladnim cvetjem.
4. Kvačkarija
Vsi, ki znate kvačkati ali plesti, lahko ustvarite prečudovito dekoracijo, ki bo navdušila domače in goste. Postavite jo na jedilno mizo ali v prostoru, kjer se boste družili.
5. Preprosta dekoracija iz papirja in kartona
Otrokom izjemno prijetna aktivnost – izdelovanje iz papirja. Lahko izdelajo srajčke za pirhe, ki bodo navdušile.
Estetskih in hkrati zabavnih DIY projektov je ogromno: od preprostih papirnih jajčk, gracioznih venčkov za vhodna vrata, do svetlobnih dekoracij – vsi poživijo vaš dom z značilno velikonočno energijo. Vse ideje so cenovno dostopne in enostavne za izvedbo. Otroci bodo uživali, druženje ob ustvarjanju bo za vse vrhunsko.
