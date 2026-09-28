Iz treh starih gajbic do privlačnega vrtnega kotička

Včasih za lepo vrtno dekoracijo ni treba obiskati vrtnega centra. Dovolj je nekaj predmetov, ki jih morda že imate doma. Med njimi so tudi stare lesene gajbice, ki jih lahko z malo domišljije spremenite v privlačen okras za teraso, balkon ali vrt. Prav takšna ideja navdušuje ljubitelje domačega ustvarjanja. Tri lesene gajbice, lesena deska, nekaj vej in korenin ter košare z rastlinami lahko hitro ustvarijo dekorativen vrtni kotiček, ki deluje naravno in rustikalno - idealno za jesenske dni.

Zakaj je ta ideja tako priljubljena?

Največja prednost takšne dekoracije je njena prilagodljivost. Konec poletja jo lahko okrasite s cvetočimi rastlinami, jeseni z bučami, storži in resjem, pozimi z zimzelenimi vejicami in lučkami, spomladi pa s tulipani, narcisami ali drugimi sezonskimi cvetlicami. Tako iz enega projekta nastane dekoracija, ki jo lahko uporabljate vse leto.

Manj stroškov, več domišljije

Uporaba starih lesenih gajbic je tudi odličen primer trajnostnega razmišljanja. Namesto da bi jih zavrgli, jim podarite novo življenje in ustvarite unikaten vrtni okras, ki ga ne boste našli v trgovinah. Poleg tega lahko velikost, barve in zasaditev povsem prilagodite svojemu prostoru in okusu.

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V nadaljevanju si poglejte še nekaj preprostih, a zelo privlačnih idej za jesensko dekoracijo doma:

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Jesen je idealen čas za preobrazbo Prvi hladnejši dnevi so navdih za nove jesenske dekoracije. Prav zato je zdaj odličen trenutek, da pregledate, kaj se skriva v vaši lopi ali garaži. Morda imate vse potrebne materiale že doma.