Najpogostejši vzrok za kapljanje je obrabljeno tesnilo ali tesnilni obroček v notranjosti pipe . Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz publikacije Family Handyman , se tesnila sčasoma strdijo ali poškodujejo, zaradi česar voda pronica tudi, ko je pipa zaprta.

Pipa, iz katere kaplja, je ena najpogostejših nadležnih težav v gospodinjstvu.

Pred začetkom dela je nujno zapreti dovod vode. To storite z ventilom pod umivalnikom ali glavnim vodnim ventilom. To je ključen korak za preprečevanje izlitja vode in morebitne škode.

Najprej odstranite ročaj pipe, pod katerim se običajno nahaja vijak. Nato previdno razstavite zgornji del pipe, da dostopate do notranjega mehanizma.

Ko pridete do tesnila, ga odstranite in zamenjajte z novim enake velikosti. Kot navajajo pri This Old House, je pravilna velikost tesnila ključna za uspešno popravilo, saj lahko že majhna odstopanja povzročijo ponovno kapljanje.

Po zamenjavi vse sestavite nazaj v obratnem vrstnem redu in previdno privijte vse dele. Na koncu ponovno odprite vodo in preverite, ali iz pipe še vedno kaplja.

Menjava tesnila stane le nekaj evrov, medtem ko obisk vodovodarja lahko stane več deset evrov.