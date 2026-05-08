Najpogostejši vzrok za kapljanje iz pipe
Najpogostejši vzrok za kapljanje je obrabljeno tesnilo ali tesnilni obroček v notranjosti pipe. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz publikacije Family Handyman, se tesnila sčasoma strdijo ali poškodujejo, zaradi česar voda pronica tudi, ko je pipa zaprta.
Varnostni korak pred popravilom in samo popravilo
Pred začetkom dela je nujno zapreti dovod vode. To storite z ventilom pod umivalnikom ali glavnim vodnim ventilom. To je ključen korak za preprečevanje izlitja vode in morebitne škode.
Najprej odstranite ročaj pipe, pod katerim se običajno nahaja vijak. Nato previdno razstavite zgornji del pipe, da dostopate do notranjega mehanizma.
Ko pridete do tesnila, ga odstranite in zamenjajte z novim enake velikosti. Kot navajajo pri This Old House, je pravilna velikost tesnila ključna za uspešno popravilo, saj lahko že majhna odstopanja povzročijo ponovno kapljanje.
Po zamenjavi vse sestavite nazaj v obratnem vrstnem redu in previdno privijte vse dele. Na koncu ponovno odprite vodo in preverite, ali iz pipe še vedno kaplja.
Menjava tesnila stane le nekaj evrov, medtem ko obisk vodovodarja lahko stane več deset evrov.
Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje delov pipe
Poleg menjave tesnila je pomembno tudi čiščenje notranjih delov pipe, saj se na njih pogosto nabere vodni kamen. Ta lahko ovira pravilno tesnjenje in povzroča ponovno kapljanje tudi po popravilu.
Za čiščenje lahko uporabite raztopino kisa in vode ali blag odstranjevalec vodnega kamna. Dele pipe je priporočljivo namočiti nekaj minut, nato pa jih nežno očistiti z mehko krpo ali ščetko. Pomembno je, da ne uporabljate agresivnih čistil, saj lahko poškodujejo kovinske ali gumijaste dele.
Kdaj je čas za vodovodarja?
Če pipa kljub menjavi tesnila še vedno kaplja, je lahko težava v keramičnem vložku ali poškodovani armaturi. Kot opozarjajo strokovnjaki, v takšnih primerih domače popravilo pogosto ni več dovolj in je potreben strokovnjak oziroma je treba zamenjati celotno armaturo.
