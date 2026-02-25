Če nimate denarja za večjo prenovo kuhinje, a želite osvežiti prostor, ste na pravem mestu. Notranja oblikovalka Mackenzie Shieck deli svoje izkušnje in trike za preoblikovanje kuhinje z nizkim proračunom. S svojimi preizkušenimi metodami, razvitimi v dvajsetih letih življenja v različnih najetih stanovanjih, dokazuje, da velike spremembe niso nujno drage. Obstajajo trije preprosti, poceni ali celo brezplačni nasveti, ki imajo velik učinek. Te strategije omogočajo, da kuhinja dobi nov, bolj prijeten in oseben značaj, ne da bi posegali v drage, fiksne elemente, kot so tla ali osnovna postavitev.

Kako preurediti zgornje omarice?

Prvi preprost in brezplačen korak je odstranitev vrat z omaric. S tem preprečite monotonijo zaprtih omaric in odprete prostor. Na tem mestu lahko razstavite lepo posodo ali dekoracijo, kar bo kuhinji dodalo barve in teksturo.

icon-expand Malo barve lahko osveži še tako staro in dolgočasno kuhinjo. FOTO: Adobe Stock

Pri tem bodite previdni: oblikovalka Mackenzie Shieck priporoča odstranitev vrat zgolj z ene ali dveh zgornjih omaric. Če odstranite preveč vrat, lahko kuhinja deluje neurejeno. Večino kuhinjskih pripomočkov raje shranite za zaprtimi vrati, da ohranite urejen videz in čim bolj učinkovito izkoristite prostor. Drugi preprost trik je zamenjava ročajev na kuhinjskih omaricah. Ta majhen poseg prinese velik učinek in kuhinji daje osebni pridih. Izberite ročaje, ki so drugačne barve ali materiala, lahko pa se poigrate tudi z zanimivimi oblikami.

icon-expand Ročaji na kuhinjskih omaricah - izberite moderne in zanimive, tako da bo vaša kuhinja zaživela. FOTO: Adobe Stock

Oblikovalka Shieck navaja primer: na starinskih lesenih omaricah je uporabila črne ročaje za moderen kontrast. V drugem primeru so beli omarici dobili kovinske šesterokotne ročaje. Zamenjava je enostavna: stare odvijete, nove privijete – pogosto je dovolj navaden izvijač. Če ste najemnik, stare ročaje shranite, da jih lahko ob odhodu vrnete.

Navodila za samolepilne tapete in obloge

Uporaba samolepilnih tapet ali zidnih oblog je učinkovit način za osvežitev kuhinje. Shieckova potrjuje, da je te obloge zelo enostavno namestiti, prilagoditi in kasneje tudi odstraniti. Testirala je različne vrste, od enostavnih belih ploščic do tapet z močnimi vzorci. Vse so prostor popolnoma preobrazile. Ta rešitev omogoča hitro in vidno spremembo videza sten ali določenih kuhinskih površin. To je še posebej koristno za najemnike, ki ne smejo izvajati trajnih sprememb, ali pa za tiste, ki si želijo pogostejše menjave stila.

Dodaten trik, ki ga priporoča vse več oblikovalcev: zamenjajte osvetlitev

icon-expand Razlika je opazna FOTO: Adobe Stock

Osvetlitev je eden najbolj spregledanih elementov pri prenovi kuhinje, vendar ima ogromen vizualni vpliv. Zamenjava svetila nad pultom ali jedilno mizo lahko ustvari popolnoma novo vzdušje. Za nizkoproračunsko prenovo so primerne rešitve, kot so: – LED trakovi pod zgornjimi omaricami, – dekorativne žarnice s toplotnim sijajem, – prenosne svetilke na USB polnjenje, ki ne zahtevajo električnega posega. Svetloba lahko prostor optično poveča, otopli ali naredi bolj sodoben – odvisno od cilja.

Ključno sporočilo je, da mali detajli naredijo veliko razliko

icon-expand Prenova kuhinje - velikokrat je dovolj le malo barve, da vaša kuhinja znova zažari. FOTO: Adobe Stock

S preprostimi in dostopnimi spremembami, kot so odstranitev vrat z omaric, zamenjava ročajev in namestitev samolepilnih tapet, lahko kuhinjo bistveno osvežite. Te rešitve, ki jih svetuje Mackenzie Shieck, dokazujejo, da za preobrazbo kuhinje ne potrebujete velikih finančnih vložkov. Cilj je ustvariti prijetnejši prostor z minimalnim naporom. Osredotočite se na te tri predlagane metode, ki so brezplačne ali poceni, enostavne za izvedbo in prinašajo velik učinek na celoten videz in občutek prostora.