Čeprav lahko dišave za praznike kupimo praktično kjerkoli, pa naravne dišave prinašajo poseben čar in toplino, ki jih lahko ustvarimo kar doma. V nadaljevanju bomo razkrili preproste načine, kako lahko vaš dom napolnite s prazničnimi vonji, ki vas bodo očarali.

Dišeči storži

Storže, ki jih naberete med sprehodom po gozdu, lahko na zelo preprost način uporabite kot dišavo, ki ima tudi čudovit videz. Najprej storže temeljito očistite. Sperite jih najprej s toplo vodo, nato pa še z belim kisom, da se znebite morebitnih majhnih žuželk, skritih v storžih. Storže nato položite na pekač, obložen s folijo, in jih pecite pri 90 C približno 30 minut, da se posušijo. Ohlajene storže položite v vrečko z zadrgo in po njih pokapajte eterična olja. Vrečko nato previdno pretresite, da se olje enakomerno porazdeli. Storže pustite v vrečki še vsaj en dan, za močnejši vonj pa tudi en teden. Dišeče storže lahko uporabite na adventnem venčku ali jih postavite v okrasne posode.

icon-expand Dišeče storže lahko postavite v okrasne posode FOTO: Shutterstock

Pomandri

Pomandri so pomarančne dišave, ki so jih premožnejši uporabljali že v času srednjega veka. Ne le da so videti praznično, ampak oddajajo čudovit vonj po citrusih. Njihova izdelava pa je nadvse preprosta. Poleg pomaranč in klinčkov potrebujete le še zobotrebec ali manjši žebljiček, s katerim boste prebodli pomaranče. Pomaranče preluknjajte, a le toliko, da boste v luknjice lahko namestili klinčke. Če ste spretni in potrpežljivi, si lahko zamislite različne vzorce, kot so spirale, snežinke, zvezdice, srčki ali začetnice vašega imena. S klinčki prebodeno pomarančo nato pustite počivati nekaj časa na papirnati brisački, da se odcedi, nato pa pomaranče postavite na okrasne pladnje ali jih z vrvico obesite kot okraske.

icon-expand Pomandri oddajajo čudovit vonj po citrusih FOTO: Shutterstock

Potpuri

Ustvarjanje prazničnega potpurija se začne z izbiro pravih sestavin, ki so lahko popolnoma po vašem okusu. Izberite okrasno posodo, v kateri ga boste pripravili, lahko pa potpuri pripravite tudi v steklenih kozarcih s pokrovom, ki so lahko odlično božično darilo. Sestavine, ki jih lahko uporabite: - posušene rezine pomaranče - celi klinčki - cimetove palčke - zvezdasti janež - storži ali posušene borove vejice - suhe brusnice - nekaj kapljic eteričnega olja (pomarančno, vanilijevo, cimetovo) Ko izberete sestavine, jih zložite v posodo in nežno premešajte. Po mešanici lahko pokapate še nekaj kapljic eteričnega olja, da bo potpuri res lepo dišal po praznikih. Skledo nato pokrijte s krpo ali pokrovko in pustite počivati en do dva dni, da sestavine vpijejo eterična olja. Ko je vaš potpuri pripravljen, ga lahko postavite v prostor ali pa podarite najbližjim. Za daljšo svežino lahko potpuriju vsak teden dodate nekaj kapljic eteričnega olja.

icon-expand Praznični potpuri je lahko odlično božično darilo FOTO: Shutterstock

Preberi še Dišeča adventna nedelja: kako s tremi sestavinami odišaviti dom?

Doma narejene dišeče sveče

Nič ne ustvari bolj prazničnega vzdušja kot sveče, ki prostor napolnijo z domačnostjo. Ker kupljene sveče pogosto vsebujejo sintetične dišave in parafin, ki lahko škodujeta zdravju, jih lahko pripravimo kar sami doma. Sestavine, ki jih boste potrebovali: - čebelji ali sojin vosek - stenj za svečo - eterična olja - steklen kozarec - pribor za mešanje Stenj pritrdite na sredino kozarca z malo stopljenega voska, pri tem si lahko pomagate tudi s palčko, položeno čez kozarec, in ga od zgoraj pritrdite tudi nanjo. V mikrovalovni pečici ali v vodni kopeli nato stopite vosek. Ko je stopljen, ga pustite počivati približno eno minuto, da se nekoliko ohladi in mu nato dodajte eterična olja. Vosek previdno vlijte v pripravljen kozarec in pri tem držite stenj. Na vrhu pustite približno 1,5 cm prostora ter pustite svečo, da se strjuje vsaj 4 do 6 ur. Če se med strjevanjem pojavi vdolbinica ali zračni mehurčki, jih preluknjajte in napolnite s stopljenim voskom. Ko je sveča popolnoma strjena, stenj obrežite na dolžino približno 6 mm. Pri izdelavi sveč bodite pozorni, da uporabljate kakovostna, čista eterična olja. Z njimi ne pretiravajte, da bo sveča lepo izgorela. Splošno pravilo je 6–10 % eteričnega olja na težo voska (približno 1–2 čajni žlički za majhno svečo).

icon-expand Doma narejene sveče prostor napolnijo z domačnostjo FOTO: Shutterstock