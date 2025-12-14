Čeprav lahko dišave za praznike kupimo praktično kjerkoli, pa naravne dišave prinašajo poseben čar in toplino, ki jih lahko ustvarimo kar doma. V nadaljevanju bomo razkrili preproste načine, kako lahko vaš dom napolnite s prazničnimi vonji, ki vas bodo očarali.
Dišeči storži
Storže, ki jih naberete med sprehodom po gozdu, lahko na zelo preprost način uporabite kot dišavo, ki ima tudi čudovit videz.
Najprej storže temeljito očistite. Sperite jih najprej s toplo vodo, nato pa še z belim kisom, da se znebite morebitnih majhnih žuželk, skritih v storžih. Storže nato položite na pekač, obložen s folijo, in jih pecite pri 90 C približno 30 minut, da se posušijo. Ohlajene storže položite v vrečko z zadrgo in po njih pokapajte eterična olja. Vrečko nato previdno pretresite, da se olje enakomerno porazdeli. Storže pustite v vrečki še vsaj en dan, za močnejši vonj pa tudi en teden. Dišeče storže lahko uporabite na adventnem venčku ali jih postavite v okrasne posode.
Pomandri
Pomandri so pomarančne dišave, ki so jih premožnejši uporabljali že v času srednjega veka. Ne le da so videti praznično, ampak oddajajo čudovit vonj po citrusih. Njihova izdelava pa je nadvse preprosta.
Poleg pomaranč in klinčkov potrebujete le še zobotrebec ali manjši žebljiček, s katerim boste prebodli pomaranče. Pomaranče preluknjajte, a le toliko, da boste v luknjice lahko namestili klinčke. Če ste spretni in potrpežljivi, si lahko zamislite različne vzorce, kot so spirale, snežinke, zvezdice, srčki ali začetnice vašega imena. S klinčki prebodeno pomarančo nato pustite počivati nekaj časa na papirnati brisački, da se odcedi, nato pa pomaranče postavite na okrasne pladnje ali jih z vrvico obesite kot okraske.
Potpuri
Ustvarjanje prazničnega potpurija se začne z izbiro pravih sestavin, ki so lahko popolnoma po vašem okusu.
Izberite okrasno posodo, v kateri ga boste pripravili, lahko pa potpuri pripravite tudi v steklenih kozarcih s pokrovom, ki so lahko odlično božično darilo.
Sestavine, ki jih lahko uporabite:
- posušene rezine pomaranče
- celi klinčki
- cimetove palčke
- zvezdasti janež
- storži ali posušene borove vejice
- suhe brusnice
- nekaj kapljic eteričnega olja (pomarančno, vanilijevo, cimetovo)
Ko izberete sestavine, jih zložite v posodo in nežno premešajte. Po mešanici lahko pokapate še nekaj kapljic eteričnega olja, da bo potpuri res lepo dišal po praznikih. Skledo nato pokrijte s krpo ali pokrovko in pustite počivati en do dva dni, da sestavine vpijejo eterična olja.
Ko je vaš potpuri pripravljen, ga lahko postavite v prostor ali pa podarite najbližjim. Za daljšo svežino lahko potpuriju vsak teden dodate nekaj kapljic eteričnega olja.
Doma narejene dišeče sveče
Nič ne ustvari bolj prazničnega vzdušja kot sveče, ki prostor napolnijo z domačnostjo. Ker kupljene sveče pogosto vsebujejo sintetične dišave in parafin, ki lahko škodujeta zdravju, jih lahko pripravimo kar sami doma.
Sestavine, ki jih boste potrebovali:
- čebelji ali sojin vosek
- stenj za svečo
- eterična olja
- steklen kozarec
- pribor za mešanje
Stenj pritrdite na sredino kozarca z malo stopljenega voska, pri tem si lahko pomagate tudi s palčko, položeno čez kozarec, in ga od zgoraj pritrdite tudi nanjo. V mikrovalovni pečici ali v vodni kopeli nato stopite vosek. Ko je stopljen, ga pustite počivati približno eno minuto, da se nekoliko ohladi in mu nato dodajte eterična olja. Vosek previdno vlijte v pripravljen kozarec in pri tem držite stenj. Na vrhu pustite približno 1,5 cm prostora ter pustite svečo, da se strjuje vsaj 4 do 6 ur. Če se med strjevanjem pojavi vdolbinica ali zračni mehurčki, jih preluknjajte in napolnite s stopljenim voskom. Ko je sveča popolnoma strjena, stenj obrežite na dolžino približno 6 mm.
Pri izdelavi sveč bodite pozorni, da uporabljate kakovostna, čista eterična olja. Z njimi ne pretiravajte, da bo sveča lepo izgorela. Splošno pravilo je 6–10 % eteričnega olja na težo voska (približno 1–2 čajni žlički za majhno svečo).
Z uporabo naravnih materialov pri pripravi domačih dišav boste svojemu domu dodali pristnost in toplino. V času, ko se trendi nenehno spreminjajo, takšne dišave prispevajo k bolj trajnostnemu, hkrati pa tudi bolj zdravemu načinu ustvarjanja prazničnega vzdušja. Poleg tega ponujajo priložnost, da se povežemo z naravo in s preprostimi koraki ustvarimo nekaj, kar ima osebno noto in poseben pomen.
Naj bo to sezona, ko vaš dom ne zadiši le po praznikih, temveč tudi po naravnosti, ustvarjalnosti in toplih trenutkih, ki jih delimo z najbližjimi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV