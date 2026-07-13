Kaj je silikagel in zakaj se uporablja?

Kot poroča Britannica, je silikagel porozna oblika silicijevega dioksida, ki ima izjemno sposobnost vpijanja vlage iz zraka. Uporablja se predvsem za zaščito izdelkov med transportom in skladiščenjem. Zakaj ga najdemo v embalaži? Kot navaja HowStuffWorks, proizvajalci silikagel dodajajo v embalažo čevljev, elektronike in drugih izdelkov zato, da preprečijo vlago, plesen in poškodbe materialov. Njegova naloga je torej izključno zaščitna.

Kako silikagel deluje?

Kot piše ScienceDaily v razlagah materialov, silikagel deluje tako, da vlago fizično veže v svojo notranjo strukturo, brez kemične reakcije. Zaradi tega ostaja stabilen in varen tudi po dolgotrajni uporabi. Ljudje silikagel pogosto napačno razumejo kot odpadno embalažo, čeprav gre za material, ki je lahko večkrat uporaben in zelo učinkovit v zaprtih prostorih.

icon-expand silikagel deluje tako, da vlago fizično veže v svojo notranjo strukturo. FOTO: Dreamstime

Uporaba silikagela v gospodinjstvu

Zaščita pred vlago v omarah Kot navaja National Geographic, je nadzor vlage v zaprtih prostorih ključen za preprečevanje plesni in poškodb materialov. Silikagel se zato pogosto uporablja v omarah, škatlah in predalih. Za elektroniko in dokumente Kot poroča Britannica, se silikagel pogosto uporablja tudi pri shranjevanju občutljive elektronike in dokumentov, kjer lahko že majhna količina vlage povzroči poškodbe. Sušenje manjših predmetov Kot piše HowStuffWorks, se silikagel v praksi uporablja tudi za počasno odstranjevanje vlage iz manjših predmetov, saj deluje brez energije in ne poškoduje materialov.

icon-expand Ima zelo široko uporabno vrednost. FOTO: Dreamstime

Majhna vrečka z velikim učinkom

Čeprav je videti nepomembno, ima silikagel zelo široko uporabno vrednost. Kot poudarjajo različni viri, med njimi BBC Future in ScienceDaily, je njegova največja prednost preprostost uporabe, dolga življenjska doba in možnost večkratne uporabe. Zaradi tega ga vse več ljudi ne vidi več kot odpadek, temveč kot praktičen gospodinjski pripomoček za nadzor vlage.

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