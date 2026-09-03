Številke na hladilniku ne pomenijo stopinj

Če ima vaš hladilnik vrtljiv gumb s številkami od ena do pet ali šest, te praviloma ne označujejo temperature v stopinjah Celzija, temveč stopnjo hlajenja. Večja številka običajno pomeni močnejše hlajenje in s tem nižjo temperaturo v hladilniku. Kot ugotavlja britanska potrošniška organizacija Which?, je prav to ena najpogostejših zmot pri uporabi hladilnika. Zato nastavitev na številko štiri ne pomeni, da je v hladilniku štiri stopinje. Pri posameznih napravah se lahko dosežena temperatura razlikuje, zato same številčnice ni mogoče uporabiti kot natančnega merila.

icon-expand Številke na hladilniku ne pomenijo stopinj FOTO: Adobe Stock

Na kateri številki naj bo hladilnik?

Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti z eno samo številko, ki bi veljala za vse hladilnike. Nastavitev, ki je primerna za enega, pri drugem morda ne bo zagotavljala enake temperature. Najbolj zanesljivo je, da hladilnik nastavite in nato preverite dejansko temperaturo v notranjosti. Pri tem vam lahko pomaga preprost termometer za hladilnik. Tako ne boste ugibali, ali je številka tri dovolj ali je treba gumb zavrteti nekoliko višje. Britanska agencija za varnost hrane Food Standards Agency priporoča, da je temperatura v hladilniku med 0 in 5 stopinjami Celzija. Hlajenje je pomembno zato, ker nizka temperatura upočasnjuje razmnoževanje škodljivih bakterij.

Naj bo v hladilniku manj kot pet stopinj

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Tudi Evropska agencija za varnost hrane svetuje, naj bo temperatura v hladilniku pod petimi stopinjami Celzija, saj s tem omejimo oziroma upočasnimo rast bakterij. Podobno priporočilo navaja FoodSafety.gov, kjer svetujejo temperaturo hladilnika pri štirih stopinjah Celzija ali manj. Razlika med priporočili je majhna, skupno sporočilo pa je jasno: hladilnik mora biti dovolj hladen, da hitro pokvarljiva živila ostanejo varna in kakovostna.

icon-expand Ste se že vprašali, kaj pravzaprav pomenijo številke na vrtljivem gumbu hladilnika? FOTO: Shutterstock

Kako preveriti, ali je hladilnik dovolj hladen?

Če želite preveriti, ali vaš hladilnik zares hladi tako, kot pričakujete, ne glejte le položaja gumba. V notranjost postavite termometer in preverite temperaturo. To je še posebej koristno, če opazite, da se mleko, meso, ribe ali ostanki hrane kvarijo hitreje kot običajno.

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