Umazana posoda in kuhinjski nered

Neurejene površine in umazana posoda zmanjšajo estetski vtis celo najčistejšega doma. Pred prihodom gostov je priporočljivo pospraviti posodo, pomiti krožnike in posode ali jih vsaj skriti v pomivalni stroj z zaprtimi vrati.

Pošta, računi in ostali papirji

Kupčki pošte in dokumentov na pultih ali mizah ustvarjajo občutek nereda in motijo goste. Najbolje je pošto pospraviti v predal, škatlo ali poseben organizator.

Zdravila, cigarete ali druge intimne predmete je priporočljivo pospraviti iz vidnega polja.

Osebna zdravila in občutljivi predmeti

Zdravila, cigarete ali druge intimne predmete je priporočljivo pospraviti iz vidnega polja. To gostom omogoča bolj sproščeno vzdušje in preprečuje morebitna neprijetna vprašanja.

Odvečni predmeti na površinah

Predmete, ki nimajo neposredne funkcije, kot so aparati, pisarniški pripomočki ali dekorativni elementi, je najbolje pospraviti. Tako bo prostor videti urejen in prostoren.

Kabelski in elektronski nered

Prosti kabli, slušalke in napajalni priključki dajejo občutek nereda. Pospravite jih v predale ali škatle, da bo prostor videti bolj urejen.

Čistilni pripomočki

Metle, krpe, čistila in podobno naj bodo pospravljeni v omare ali shrambo. Izpostavljenost teh predmetov daje vtis, da dom ni pripravljen ali da ste še vedno v procesu čiščenja.

Igrače, posteljice in posode za hišne ljubljenčke je priporočljivo pospraviti ali prestaviti v sobe, kjer gostje ne bodo pogosto, da bo prostor bolj odprt in pregleden.

Perilo in oblačila

Kup čistega ali umazanega perila je najbolje pospraviti v koš za perilo ali omaro. Tako bo dom videti urejen, tudi če imate še vedno nekaj opravil.

Otroške igrače in hišni pripomočki

Igrače, posteljice in posode za hišne ljubljenčke je priporočljivo pospraviti ali prestaviti v sobe, kjer gostje ne bodo pogosto, da bo prostor bolj odprt in pregleden.

