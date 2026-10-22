Priznajmo si. Skoraj vsi imamo v zamrzovalniku nekaj, kar tam stoji že tako dolgo, da se ne spomnimo več, kdaj smo to sploh zamrznili. Morda je to vrečka graha, ki ste jo odprli lani pozimi. Kos kruha za "vsak primer". Juha v plastični posodici brez napisa. Ali pa meso, ki ste ga shranili z najboljšimi nameni, nato pa nanj preprosto pozabili. Dobra novica je, da niste edini. Še boljša pa, da lahko z eno kratko akcijo pridobite več prostora, manj nereda in jasnejši pregled nad tem, kaj sploh imate doma.

Začnite pri stvareh, ki jih ne prepoznate več

Če ne veste, kaj je v posodi ali vrečki, in se ne spomnite, kdaj ste jo zamrznili, je to prvi kandidat za slovo. V zamrzovalniku se pogosto naberejo ostanki juh, omak in kuhanih jedi, na katere sčasoma povsem pozabimo. Če embalaža ni označena, se običajno zgodi le eno: iz meseca v mesec jo prestavljamo sem ter tja.

Pozabljena zelenjava

icon-expand Hrana v zamrzovalniku ne sme biti takole natlačena. FOTO: Shutterstock

Tudi zamrznjena zelenjava nima neskončnega roka trajanja. Če imate na dnu predala odprte vrečke koruze, graha ali stročjega fižola, ki jih nihče ne uporablja več, je čas za iskren pregled. Namesto da zasedajo prostor, jih porabite v juhi, enolončnici ali zelenjavni prilogi že ta teden.

Kruh za 'nekoč'

Koliko štruc kruha imate trenutno v zamrzovalniku? Marsikdo tja pospravi ostanke kruha z mislijo, da jih bo nekoč porabil. Potem pa mesece ležijo v kotu predala, dokler jih ne prekrije led. Če kruha niste uporabili več mesecev, se vprašajte, ali ga res še boste.

Meso, ki je že predolgo na čakanju

Zamrzovalnik je odličen za shranjevanje mesa, vendar to še ne pomeni, da lahko tam ostane leta. Če na dnu najdete kos mesa, za katerega niste več prepričani, kdaj ste ga zamrznili, je to znak, da bi morali svoj sistem nekoliko poenostaviti. V prihodnje na embalažo napišite datum in vsebino. Tako boste vedno vedeli, kaj je treba porabiti najprej.

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Sladoled z ledenimi kristali

Tudi sladoled ima svoje meje. Če je embalaža napol prazna, površino pa prekrivajo ledeni kristali, okus verjetno ne bo več takšen, kot bi moral biti. To velja tudi za druga živila, ki so bila večkrat odmrznjena in znova zamrznjena.

Trik, ki vam bo prihranil denar

Najboljši pregled naredite tako, da vse vzamete iz zamrzovalnika in živila razdelite v tri skupine: - porabite ta teden, - porabite ta mesec, - zavrzite. To običajno traja manj kot 20 minut, a lahko prepreči veliko kasnejšega zavržka hrane.

icon-expand Poskrbite za red in varnost hrane v zamrzovalniku. Na vsako vrečko ali posodo zapišite, katero živilo je shranjeno in kdaj ste ga zamrznili. FOTO: Shutterstock

Zamrzovalnik ni skladišče

Težava večine gospodinjstev ni premalo prostora, ampak premalo pregleda. Ko ne vemo več, kaj imamo, kupujemo nove stvari, stare pa ostajajo pozabljene. Morda zato danes odprite zamrzovalnik in poglejte v zadnji predal. Obstaja velika verjetnost, da boste tam našli nekaj, na kar ste že zdavnaj pozabili. In če boste po branju tega članka vsaj eno takšno stvar porabili za kosilo, je bil namen dosežen.

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