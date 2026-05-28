Zakaj je izbira posteljnine ključna za poletni spanec?

Po pojasnilih strokovnjakov ima temperatura spalnega okolja neposreden vpliv na kakovost spanca. Telo se med spanjem naravno ohlaja, zato lahko težke ali sintetične tkanine ovirajo ta proces in povzročijo občutek pregrevanja. Strokovnjaki še poudarjajo, da je optimalna temperatura spalnice med približno osemnajst in dvajset stopinjami Celzija, vendar v poletnih mesecih tega ni vedno mogoče doseči, zato postane izbira posteljnine še pomembnejša.

Najboljše tkanine za hladen spanec

Naravni materiali so najboljša izbira za poletno posteljnino, saj bolje dihajo in omogočajo odvajanje vlage. Najpogosteje priporočene tkanine so: bombaž, ki omogoča dobro zračnost in vpijanje vlage lan, ki ima naravne hladilne lastnosti in hitro sušenje bambusova vlakna, ki pomagajo pri uravnavanju temperature in zmanjšujejo občutek toplote

Kako struktura posteljnine vpliva na potenje

Strokovnjaki iz Mayo Clinic opozarjajo, da ni pomemben samo material, temveč tudi gostota tkanja. Tesno tkane in težke odeje zadržujejo toploto, medtem ko lažje in bolj zračne strukture omogočajo boljši pretok zraka. Po njihovih pojasnilih lahko že menjava odeje ali prevleke bistveno vpliva na zmanjšanje nočnega potenja in izboljša kakovost spanca.

Že menjava odeje ali prevleke izboljša kakovost spanca.

Dodatni nasveti za boljše spanje v vročini

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic priporočajo, da poleg izbire posteljnine upoštevamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na temperaturo telesa med spanjem. Med najpomembnejšimi so: - uporaba lahkih spalnih oblačil iz naravnih materialov - zračenje spalnice pred spanjem - izogibanje težki hrani in alkoholu v večernih urah - uporaba ventilacije ali ventilatorja za kroženje zraka

Kako ustvariti idealno spalno okolje, ko je vroče

Po podatkih strokovnjakov iz Sleep Foundation kombinacija pravilne temperature prostora, ustrezne posteljnine in dobre higiene spanja vodi do bistveno bolj kakovostnega počitka. Pomembno je, da spalno okolje ni preobremenjeno z odvečno toploto in da materiali omogočajo naravno uravnavanje telesne temperature skozi noč.