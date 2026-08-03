Kako čista je v resnici vaša krtača za lase?

Krtača za lase je eden izmed najbolj uporabljanih predmetov v domu, vendar tudi eden najbolj zanemarjenih, ko govorimo o čiščenju. Večina ljudi iz nje sicer občasno odstrani nabrane lase, redko pa pomisli, da se med ščetinami skriva še veliko več. Po poročanju ameriškega portala WebMD se na krtačah za lase sčasoma naberejo maščoba z lasišča, odmrle kožne celice, ostanki lakov, pen in drugih izdelkov za oblikovanje pričeske, pa tudi prah in drobni delci iz okolja. Tudi če imate sveže oprane lase, jih lahko umazana krtača hitro znova obremeni z nečistočami.

Kaj se nabira na krtači?

icon-expand Krtače in glavnike morate redno čistiti. FOTO: Dreamstime

Strokovnjaki opozarjajo, da lasje predstavljajo le manjši del vsebine, ki ostane na krtači. Kot pojasnjuje WebMD, povprečen človek dnevno izgubi med 50 in 100 las. Poleg teh pa se med ščetinami zadržujejo še: - odmrle kožne celice, - sebum oziroma naravna maščoba lasišča, - ostanki šamponov, balzamov in izdelkov za oblikovanje, - prah, - vlakna iz oblačil in posteljnine. Na portalu Prevention, kjer so za pojasnila povprašali dermatologe in frizerje, dodajajo, da se zaradi mešanice maščobe, izdelkov za nego in odmrle kože na krtačah lahko sčasoma razvijejo tudi bakterije in glivice.

Zakaj je redno čiščenje pomembno?

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Umazana krtača ni le estetska težava. Po besedah dermatologinje dr. Mary Wendel, ki jih navaja Prevention, lahko nečista krtača ponovno prenaša maščobo in umazanijo na sicer čiste lase. Pri občutljivejših ljudeh lahko povzroča tudi draženje lasišča. Portal Fox News, ki je govoril s strokovnjaki za nego las, poroča, da lahko zanemarjena krtača postane okolje, v katerem se kopičijo bakterije in glivice. Poleg tega je zaradi nabranih ostankov manj učinkovita pri razčesavanju in razporejanju naravnih olj po laseh.

Kako pogosto bi jo morali čistiti?

icon-expand Krtače in glavnike je treba redno čistiti in menjati z novimi. FOTO: Shutterstock

Odgovor je odvisen od tega, kako pogosto jo uporabljate in koliko izdelkov za lase uporabljate. Strokovnjaki, ki jih navaja Seventeen, priporočajo temeljito čiščenje približno na dva tedna, če krtačo uporabljate vsak dan. Če uporabljate veliko izdelkov za oblikovanje las ali pogosto telovadite, pa jo je smiselno očistiti še pogosteje. WebMD svetuje, da lase iz krtače odstranjujete sproti oziroma vsakih nekaj dni, temeljito čiščenje pa opravite takoj, ko opazite sivkaste obloge, prah ali masten sloj med ščetinami.

Kako jo pravilno očistiti?

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Postopek ni zahteven in vam bo vzel le nekaj minut. Najprej odstranite vse lase, ki so se ujeli med ščetinami. Pomagate si lahko z glavnikom, tanko paličico ali celo staro zobno ščetko. Nato v posodo nalijte toplo vodo in dodajte malo blagega šampona. Plastične krtače po priporočilih WebMD in Prevention namakajte približno 10 do 30 minut. Nato z zobno ščetko nežno odstranite morebitne ostanke maščobe in nečistoč. Na koncu krtačo sperite s čisto vodo in jo pustite, da se popolnoma posuši. Pri lesenih krtačah bodite previdnejši. Namakanje ni priporočljivo, saj lahko voda poškoduje les. V tem primeru zadostuje čiščenje z rahlo navlaženo krpo in blagim čistilnim sredstvom.

Kdaj je čas za novo krtačo?

icon-expand Na krtači za lase se poleg las kopičijo še maščoba, odmrle kožne celice, ostanki izdelkov za nego las in prah. FOTO: Shutterstock