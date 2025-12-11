Prenosnik, miško in tipkovnico je treba očistiti vsakih nekaj dni, saj se veliko uporabljajo in nabirajo veliko bakterij in prahu, vendar mnogi ne vedo, kako to storiti, ne da bi uničili del tehnologije. Zato vam prestavljamo nekaj nasvetov in korakov v procesu odstranjevanja bakterij.

Če se malce pošalimo, je uporaba sveže očiščenega prenosnika skoraj tako zadovoljiva kot nakup novega. Tipke so čiste, zaslon je brez madežev in znova se zaljubite v vaš stari prenosnik. Prav tako je to koristna veščina, če kupujete ali prodajate rabljen prenosnik, saj se lahko zgodi, da ga prejšnji lastnik ne pusti vedno v brezhibnem stanju.

Za čiščenje prenosnega računalnika zadostujeta že voda in krpa iz mikrovlaken.

1. Izklopite prenosni računalnik in odklopite žico za polnjenje baterije.To prepreči statično razelektritev in nenamerne kratke stike.

2. Vzemite krpo iz mikrovlaken, nanjo kapnite nekaj vode jo dobro ožemite. Nekateri proizvajalci pravijo, da lahko uporabite mešanico 50:50 izopropil alkohola in vode, če je potrebno razkuževanje.

Izogibajte se gospodinjskim čistilom z močnimi kemikalijami, kot sta amoniak ali alkalna snov direktno na zaslonu. Pustite, da se posuši, nato vzemite suho krpo in obrišite morebitne ostanke.

3. Če se želite znebiti morebitnih drobtin, mačje dlake in prahu, ki so padle na tipkovnico, uporabite fen na hladen zrak, da spihate reže tipkovnice, zračnike in celo vhod USBja ter miške.

Nato vzemite krpo iz mikrovlaken, nanjo kapnite nekaj kapljic alkohola, jo ožemite, da ne bo kapljalo in pobrišite celo površino. Morda boste želeli uporabiti tudi vatirane palčke in alkohol za tipke tipkovnice in majhne prostore med njimi.

4. Pustite, da se prenosnik popolnoma posuši, preden ga znova vklopite.

5. Izogibajte se prehranjevanju v bližini prenosnika in ga shranjujte v etuiju ali ovoju, ko ga ne uporabljate, da zmanjšate izpostavljenost umazaniji in drobtinam.