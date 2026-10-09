Preden prvič zavrtite termostat in vključite ogrevanje, se splača preveriti še nekaj, na kar mnogi pozabijo: radiatorje. Po mesecih mirovanja se v njih in okoli njih nabere presenetljivo veliko prahu, ki ne vpliva le na videz, ampak lahko tudi zmanjša učinkovitost ogrevanja. Strokovnjaki za dom in ogrevanje opozarjajo, da se med rebri radiatorjev nabirajo prah, dlake in drugi delci, ki ovirajo kroženje zraka in s tem oddajanje toplote v prostor. Redno čiščenje zato ni le estetska naloga, ampak del priprave doma na hladnejši del leta.

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Začnite šele, ko so radiatorji hladni

Pred čiščenjem radiator izklopite in počakajte, da se popolnoma ohladi. Tako boste lažje odstranili umazanijo, hkrati pa se boste izognili morebitnim opeklinam. Na tla pod radiator položite staro brisačo ali krpo. Presenečeni boste, koliko prahu se lahko skriva med rebri.

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Največ prahu se skriva tam, kjer ga ne vidite

icon-expand Pred kurilno sezono radiatorje temeljito očistite, saj se med rebri pogosto naberejo prah, dlake in druga umazanija. FOTO: Shutterstock

Najprej s sesalnikom odstranite prah z zgornje in sprednje strani radiatorja. Nato poskusite očistiti še notranjost med rebri oziroma konvektorji. Pri tem si lahko pomagate z ozkim nastavkom za sesalnik, dolgo krtačo ali celo s sušilnikom za lase, ki prah izpiha navzdol na pripravljeno krpo. Prav v teh skritih delih se običajno nabere največ umazanije.

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Ne pozabite na zunanje površine

icon-expand Z nekaj minutami dela lahko poskrbite, da bo vaš dom pozimi prijetneje ogret. FOTO: Shutterstock

Ko odstranite prah, radiator obrišite z mehko krpo, namočeno v toplo vodo z nekaj kapljicami blagega detergenta. Izogibajte se agresivnim čistilom, saj lahko poškodujejo barvo ali površinsko zaščito radiatorja. Očistite tudi steno in tla za radiatorjem, saj se tam pogosto naberejo pajčevine in prah.

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Če opazite, da je radiator pozimi topel le spodaj, zgoraj pa ostaja hladen, je morda v sistemu ujet zrak. Takrat je potreben odzračevalni postopek, ki ga strokovnjaki priporočajo izvesti vsaj enkrat letno pred začetkom kurilne sezone.

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Majhen trud, ki ga boste pozimi občutili

Čiščenje radiatorjev ni najbolj priljubljeno jesensko opravilo, vendar vam lahko vzame manj kot pol ure. Dom bo bolje pripravljen na ogrevalno sezono, v zraku bo manj prahu, radiatorji pa bodo toploto oddajali učinkoviteje. V času, ko so stroški energije še vedno pomembna tema, je to ena od tistih majhnih navad, ki so lahko presenetljivo koristne.

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