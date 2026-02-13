Preverjene metode za temeljito čiščenje rešetk

Kot navaja Better Homes & Gardens, rešetk pečice ni priporočljivo čistiti s samodejnim programom pečice, saj visoke temperature lahko povzročijo deformacije kovine in zmanjšajo drsnost površine. Zato je ročno čiščenje najvarnejši in najučinkovitejši pristop.

Preberi še Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja

Priprava rešetk na čiščenje

Rešetke je treba najprej popolnoma ohladiti in jih odstraniti iz pečice. Zaradi njihove velikosti je najprimernejši prostor za čiščenje kad ali velik umivalnik. Dno kadi je priporočljivo zaščititi z brisačo, da preprečite praske. Rešetke se nato položijo v kad in prelijejo z vročo vodo, ki omogoči mehčanje zasušenih ostankov.

Preberi še Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij

Osnovna metoda čiščenja

V vročo vodo se doda jedilna soda in detergent za pomivanje posode. Mešanica pomaga razgraditi maščobo in zasušene ostanke hrane. Rešetke naj se namakajo od trideset minut do več ur, odvisno od stopnje umazanije. Po namakanju jih je treba zdrgniti z gobico ali krtačko ter temeljito sprati. Kot piše Better Homes & Gardens, je sušenje na zraku najprimernejše, saj preprečuje nastanek madežev.

icon-expand Čiščenje pečice FOTO: Adobe Stock

Alternativni pristopi za trdovratno umazanijo

Kot navaja Better Homes & Gardens, obstaja več dodatnih metod, ki so primerne za rešetke z zelo zasušenimi ostanki.

Pralni prašek

V kad se doda vroča voda in pralni prašek, ki učinkovito razgradi maščobo. Rešetke se namakajo več ur, nato pa se jih zdrgne in spere.

Sušilni robčki

V kad se položijo rešetke, doda se vroča voda, detergent in nekaj sušilnih robčkov. Robčki med namakanjem sproščajo snovi, ki pomagajo zmehčati ostanke hrane. Po namakanju se rešetke obrišejo z robčki in sperejo.

Kis in jedilna soda

Rešetke se posujejo z jedilno sodo, nato se nanese kis, ki povzroči penjenje. Ko se reakcija umiri, se doda vroča voda. Rešetke naj se namakajo čez noč, nato pa se jih zdrgne in spere.

icon-expand Domača čistila FOTO: Dreamstime

Varnostni vidiki in priporočila

Pri čiščenju je pomembno zagotoviti dobro prezračevanje, zlasti če uporabljate močnejša čistila. Rešetke morajo biti pred čiščenjem vedno hladne, saj stik vroče kovine z vodo lahko povzroči poškodbe ali opekline. Priporočljivo je temeljito čiščenje vsaka dva do tri mesece, sprotno brisanje po uporabi pa preprečuje nabiranje ostankov. Če rešetke po čiščenju težje drsijo, jih lahko rahlo premažete z rastlinskim oljem, ki prenese visoke temperature in izboljša gibanje po vodilih. Redno vzdrževanje rešetk pečice zmanjšuje neprijetne vonjave, preprečuje kopičenje bakterij in podaljšuje življenjsko dobo pečice. S pravilnim čiščenjem lahko pomembno izboljšate higieno v kuhinji in zagotovite varnejšo pripravo hrane.