Puder ni sestavljen samo iz barvnih pigmentov. Številni izdelki vsebujejo tudi olja, voske in druge sestavine, ki pomagajo, da ličilo ostane obstojno na koži. Prav zaradi tega lahko delci prodrejo globlje v vlakna tkanine.
Kot pojasnjuje spletna stran Martha Stewart, je pri odstranjevanju madežev ličil pomembno ukrepati čim prej, saj se sveži madeži odstranijo veliko lažje kot tisti, ki se posušijo in prodrejo v material.
Pri pudru je pogosta napaka, da ljudje madež takoj začnejo drgniti. S tem lahko pigment še bolj potisnejo v tkanino, zato postane odstranjevanje težje.
Preden uporabite kakršno koli tekočino ali čistilo, je pomembno odstraniti čim več pudra s površine oblačila.
Postopek:
- oblačilo nežno stresite ali odpihnite odvečni puder,
- uporabite mehko krtačko ali čist čopič za ličila,
- ne pritiskajte in ne drgnite madeža.
Kot svetujejo pri Allure, je pri madežih pudra bolje najprej odstraniti površinski sloj in šele nato uporabiti čistilno raztopino, saj lahko drgnjenje pigment potisne globlje v vlakna.
Trik z vodo iz kopalnice: pomaga lahko beli kis
Eden izmed pogosto omenjenih domačih načinov za odstranjevanje madežev pudra je uporaba belega kisa, ki ga imamo pogosto že doma. Čeprav se na spletu pojavljajo nasveti, da lahko madež izgine v dveh minutah, je rezultat odvisen od vrste pudra, materiala oblačila in starosti madeža.
Mešanico lahko pripravite tako:
- zmešajte nekaj kapljic belega kisa z vodo,
- čisto krpo pomočite v raztopino,
- madež nežno popivnajte,
- nato oblačilo operite po navodilih proizvajalca.
Po navedbah Fashion Magazine lahko raztopina belega kisa in vode pomaga pri odstranjevanju madežev pudra, vendar strokovnjaki priporočajo, da pred uporabo vedno preverite obstojnost barve na manj vidnem delu oblačila.
Zakaj beli kis lahko pomaga pri madežih ličil?
Beli kis vsebuje ocetno kislino, ki lahko pomaga razgraditi določene ostanke na površini tkanine. Pri ličilih je težava pogosto kombinacija pigmentov in mastnih sestavin, zato je pomembno, da raztopino uporabimo nežno in ne pretiravamo.
Pri občutljivih materialih, kot so svila, volna ali zelo nežne tkanine, je treba biti previden, saj lahko neustrezno čistilo poškoduje vlakna ali spremeni barvo.
Kaj pa, če je madež od tekočega pudra?
Tekoči puder je običajno težji za odstranjevanje kot puder v prahu, saj pogosto vsebuje oljne sestavine.
Pri takšnih madežih lahko pomaga:
- tekoči detergent za posodo,
- detergent za pranje perila,
- posebna sredstva za odstranjevanje madežev.
Kot navaja Martha Stewart, so pri različnih vrstah ličil učinkoviti različni pristopi, saj madeži pudra, šminke in maskare nimajo enake sestave. Pri mastnih ličilih lahko pomagajo sredstva, ki razgradijo oljne sestavine.
Česa pri odstranjevanju pudra ne smete narediti?
Da madeža ne poslabšate, se izogibajte tem napakam:
- Ne drgnite močno – močno drgnjenje lahko pigment potisne globlje v tkanino.
- Ne uporabljajte takoj vroče vode – toplota lahko nekatere madeže dodatno utrdi, zato je bolje začeti z nežnim postopkom.
- Ne dajajte oblačila v sušilni stroj, dokler madež ni odstranjen – visoka temperatura lahko ostanke ličila trajno pritrdi na vlakna.
Kot opozarjajo strokovnjaki za nego oblačil, je pri odstranjevanju madežev pomembno, da oblačila ne izpostavljamo toploti, dokler nismo prepričani, da je madež izginil.
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