Puder ni sestavljen samo iz barvnih pigmentov. Številni izdelki vsebujejo tudi olja, voske in druge sestavine, ki pomagajo, da ličilo ostane obstojno na koži. Prav zaradi tega lahko delci prodrejo globlje v vlakna tkanine.

Kot pojasnjuje spletna stran Martha Stewart, je pri odstranjevanju madežev ličil pomembno ukrepati čim prej, saj se sveži madeži odstranijo veliko lažje kot tisti, ki se posušijo in prodrejo v material.

Pri pudru je pogosta napaka, da ljudje madež takoj začnejo drgniti. S tem lahko pigment še bolj potisnejo v tkanino, zato postane odstranjevanje težje.

Preden uporabite kakršno koli tekočino ali čistilo, je pomembno odstraniti čim več pudra s površine oblačila.

Postopek:

- oblačilo nežno stresite ali odpihnite odvečni puder,

- uporabite mehko krtačko ali čist čopič za ličila,

- ne pritiskajte in ne drgnite madeža.

Kot svetujejo pri Allure, je pri madežih pudra bolje najprej odstraniti površinski sloj in šele nato uporabiti čistilno raztopino, saj lahko drgnjenje pigment potisne globlje v vlakna.