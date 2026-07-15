Zakaj sončna krema pušča madeže na tkaninah?

Sončne kreme vsebujejo olja, UV-filtre in vodoodporne sestavine, ki so zasnovane tako, da ostanejo na koži. Kot pojasnjujejo strokovnjaki pri Tide, te sestavine močno vežejo nase vlakna tkanin, zaradi česar nastanejo mastni madeži ali celo oranžno-rumene obarvanosti, ki se še okrepijo, če jih ne obdelamo takoj. Pri nekaterih formulah pride do kemične reakcije z minerali v vodi, kar lahko povzroči še bolj izrazite madeže, kar v svojih analizah omenjajo tudi strokovnjaki za nego tekstila pri Clorox.

Kaj storiti takoj, ko nastane madež?

Najpomembnejše je hitro ukrepanje. Po priporočilih strokovnjakov iz Good Housekeeping je treba najprej odstraniti odvečno kremo z roba tkanine, ne da bi jo vtirali globlje v vlakna. Nato se tkanino spere pod hladno vodo, saj vroča voda lahko madež še bolj fiksira. Kot opozarjajo pri The Sun v svojih nasvetih strokovnjakinje za čiščenje, je prav hitrost ključna razlika med odstranjenim in trajnim madežem.

icon-expand Najpomembnejše je hitro ukrepanje. FOTO: Adobe Stock

Najbolj učinkovite metode čiščenja

1. Pranje z detergentom za razmaščevanje Najpogostejša in zelo učinkovita metoda je uporaba tekočega detergenta za pranje perila ali celo blagega detergenta za posodo. Po smernicah Clorox strokovnjakov detergent nanesemo neposredno na madež, ga nežno vtremo in pustimo delovati nekaj minut, preden tkanino operemo. 2. Soda bikarbona in blaga krtača Strokovnjaki za gospodinjstvo, kot jih navaja The Sun v svojem vodiču za odstranjevanje poletnih madežev, priporočajo mešanico sode bikarbone in detergenta. Ta kombinacija pomaga razgraditi mastne delce in odstrani neprijetne sledi brez poškodb tkanine. 3. Naravne raztopine za občutljive tkanine Za bolj občutljive materiale se pogosto uporablja mešanica hladne vode in blagega detergenta ali razredčenega kisa. Kot navaja Real Simple v svojih nasvetih za nego tkanin, je pomembno, da se tkanina najprej testira na manj vidnem delu, da se prepreči poškodba barve. 4. Pravilno pranje brisač in kopalk Brisače in kopalke pogosto zadržijo največ sončne kreme. Strokovnjaki iz Allrecipes poudarjajo, da je priporočljivo pranje na višji temperaturi (če material to dopušča) in brez pretirane uporabe mehčalca, saj ta lahko ustvari dodatno plast na vlaknih in oteži odstranjevanje madežev.

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Pogoste napake pri odstranjevanju madežev

Največja napaka je uporaba vroče vode ali sušilnega stroja, preden je madež popolnoma odstranjen. Kot opozarjajo strokovnjaki pri Good Housekeeping, toplota madež "zaklene" v tkanino, zaradi česar ga je pozneje skoraj nemogoče odstraniti. Prav tako ni priporočljivo agresivno drgnjenje, saj lahko poškoduje vlakna in razmaže madež še globlje. Čeprav so madeži sončne kreme trdovratni, jih je z ustreznim pristopom mogoče uspešno odstraniti brez poškodb tkanin. Ključno je hitro ukrepanje, uporaba pravih čistilnih sredstev in izogibanje napakam, ki madež dodatno utrdijo v vlakna.

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