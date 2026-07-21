Zakaj je drevesna smola tako težavna za odstranjevanje?

Smola je naravna zaščitna snov dreves, ki se strdi ob stiku z zrakom in postane zelo odporna na vodo. Po pojasnilih strokovnjakov iz Real Simple vsebuje smola terpene in lepljive spojine, ki se vežejo na vlakna tkanin in površin, zato je ne moremo odstraniti z običajnim pranjem. Podobno navajajo tudi pri The New York Times, kjer poudarjajo, da smola po strditvi deluje skoraj kot naravno lepilo, zato zahteva mehansko in kemično odstranjevanje.

icon-expand Smola vsebuje terpene in lepljive spojine. FOTO: AdobeStock

Kako odstraniti smolo z oblačil?

Najprej: strjevanje v zamrzovalniku Kot svetujejo strokovnjaki pri Marthi Stewart, je prvi korak vedno hlajenje. Oblačilo damo v zamrzovalnik ali uporabimo led, da se smola strdi in postane krhka. Tako jo lažje odstranimo brez širjenja po tkanini. Mehansko odstranjevanje Ko se smola strdi, jo nežno postrgamo s plastičnim predmetom ali zadnjim delom noža. Po navedbah Good Housekeeping je pomembno, da ne uporabljamo ostrih kovinskih predmetov, saj lahko poškodujejo vlakna. Raztapljanje z alkoholom Strokovnjaki iz Tida poudarjajo, da je izopropilni alkohol ena najučinkovitejših rešitev za raztapljanje smole. Nanese se ga na vatko ali krpo, nato pa se madež nežno tapka, dokler se ne začne razgrajevati. Podobne izkušnje potrjujejo tudi uporabniki na Redditu, kjer pogosto poročajo, da alkohol učinkovito raztopi smolo, še posebej na bombažnih tkaninah, vendar opozarjajo na previdnost pri občutljivih materialih. Končno pranje Po obdelavi madeža se oblačilo opere v pralnem stroju. Kot navaja Clorox v svojih smernicah, je pomembno, da se tkanina ne suši v sušilnem stroju, dokler madež ni popolnoma odstranjen, saj toplota smolo dokončno utrdi v vlakna.

icon-expand Pri šotorih je treba biti še posebej previden. FOTO: Adobe Stock

Odstranjevanje smole z avtomobila

Smola na avtomobilu je posebej problematična, saj lahko poškoduje lak. Po smernicah Real Simple in avtomobilskih strokovnjakov je priporočljivo: - najprej mehko namakanje z mlačno vodo, - nato uporaba alkohola ali specializiranih čistil za smolo, - na koncu pa zaščita laka z voskom. Strokovnjaki opozarjajo, da drgnjenje s suho krpo lahko povzroči mikropraske, zato je potrpežljivost ključna.

Odstranjevanje smole s šotora

Pri šotorih je treba biti še posebej previden, saj so materiali pogosto prevlečeni z zaščitnimi sloji. Kot navajajo izkušnje kampistov na Redditu in vodniki za zunanjo opremo, je priporočljivo: - najprej zamrzovanje ali hlajenje, - nato nežno odstranjevanje trdih delcev, - uporaba alkohola v zelo majhnih količinah, - in na koncu ponovna impregnacija materiala. Pri tem je pomembno, da se ne uporabljajo agresivna topila, saj lahko poškodujejo vodoodbojno plast.

Najpogostejše napake

Strokovnjaki iz Good Housekeeping in Real Simple opozarjajo na tri pogoste napake: - drgnjenje sveže smole, - uporaba vroče vode, - sušenje v sušilnem stroju pred odstranitvijo madeža. Te napake pogosto povzročijo, da smola postane trajna. Smola je sicer zelo trdovratna, vendar jo je z ustreznim postopkom mogoče odstraniti z večine materialov. Ključ je v pravilnem zaporedju: hlajenje, mehansko odstranjevanje, raztapljanje in šele nato pranje.

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