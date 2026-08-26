Vzglavnik je eden tistih kosov posteljnine, na katere pri pranju hitro pozabimo. Prevleko zamenjamo vsakih nekaj dni, samega vzglavnika pa pogosto ne. Prav zato se v njem skozi čas nabirajo znoj, kožne celice, maščoba in prah. Kako pogosto ga je smiselno oprati, je odvisno od materiala, vendar strokovnjaki za čiščenje za številne pralne vzglavnike priporočajo pranje približno dvakrat na leto oziroma na tri do šest mesecev.

Pred pranjem vedno preverite etiketo

Največja napaka pri pranju vzglavnika je, da ga preprosto vržete v pralni stroj, ne da bi preverili, iz česa je narejen. Sleep Foundation opozarja, da imajo različni vzglavniki različna navodila za nego: nekateri so primerni za pralni stroj, druge je treba prati ročno, nekateri pa pranja sploh ne prenesejo. Posebej previdni bodite pri vzglavnikih iz spominske pene in lateksa. Pri njih lahko strojno pranje poškoduje strukturo materiala, zato jih praviloma ne peremo v pralnem stroju. Pri takšnih vzglavnikih je primernejše površinsko čiščenje oziroma ročno pranje, če ga dovoljujejo navodila proizvajalca.

icon-expand Pred pranjem vedno preverite etiketo. FOTO: Dreamstime

Kako oprati vzglavnik v pralnem stroju

Če etiketa dovoljuje strojno pranje, odstranite prevleko in vzglavnik najprej preglejte. Če ima raztrgan šiv ali odprtino, ga pred pranjem popravite, saj lahko polnilo med pranjem pride iz njega. Nato je najbolje oprati dva vzglavnika hkrati. Tako bo boben bolje uravnotežen, kar priporočajo tudi strokovnjaki za nego tekstila pri Good Housekeeping. Če imate samo en vzglavnik, lahko za uravnoteženje dodate nekaj brisač, vendar bobna ne napolnite preveč. Izberite nežen program in temperaturo, ki jo dovoljuje etiketa. Pri pralnih sintetičnih, pernatih in puhastih vzglavnikih se pogosto uporablja mlačna oziroma topla voda, vendar ima pri izbiri temperature vedno prednost navodilo proizvajalca. Ne uporabljajte preveč detergenta. Pri debelem polnilu se lahko ostanki detergenta zadržijo globlje v vzglavniku, zato je dodatno izpiranje dobra izbira. Priporoča se tudi uporabo manjše količine tekočega detergenta, saj se ta lažje izpere.

Najpomembnejši del je pravilno sušenje

Če želite, da vzglavnik po pranju ostane mehak in puhast, se prava razlika naredi šele v sušilnem stroju. Vzglavnik mora biti posušen do konca. Na otip je lahko zunanjost suha, medtem ko je notranjost še vedno vlažna. Prav zato je treba postopek sušenja preverjati in po potrebi podaljšati. Maytag opozarja, da lahko preostala vlaga povzroči neprijeten vonj, zato vzglavnika ne smete pospraviti ali ponovno uporabiti, dokler ni popolnoma suh. Če proizvajalec dovoljuje strojno sušenje, izberite nižjo temperaturo oziroma program brez segrevanja, odvisno od vrste polnila. Med sušenjem lahko uporabite sušilne kroglice, ki pomagajo razbiti sprijete dele polnila in vzglavniku povrniti volumen. Pri puhastih in pernatih vzglavnikih je priporočljivo sušenje večkrat prekiniti, vzglavnik vzeti iz bobna in ga dobro pretresti. Sleep Foundation svetuje, da ga med posameznimi cikli tudi ročno razrahljate, saj tako preprečite nastanek grudic.

icon-expand Najpomembnejši del je pravilno sušenje. FOTO: Dreamstime

Ta preprost trik pomaga preprečiti grudice

Če se je polnilo med pranjem sprijelo, vzglavnika ne odpišite takoj. Med sušenjem ga vsakih nekaj časa vzemite iz stroja, ga obrnite in z rokami nežno razrahljajte trše dele. Pri pernatih vzglavnikih je to še posebej pomembno. Kot ugotavlja Good Housekeeping, lahko ostanki detergenta povzročijo sprijemanje puha, zato je dodatno izpiranje pri takšnih vzglavnikih še posebej koristno. Pomembno je tudi, da vzglavnika po pranju ne zvijate ali ožemate na silo. Pri občutljivejšem polnilu lahko tako poškodujete notranjo strukturo. Odvečno vodo je bolje nežno iztisniti oziroma odstraniti s pritiskanjem.

Kaj pa vzglavniki iz spominske pene?

Tu velja povsem drugačno pravilo. Vzglavnika iz polne spominske pene ne perite v pralnem stroju, saj lahko mehansko delovanje poškoduje peno. Za osvežitev lahko odstranite prevleko in površino nežno očistite. Pri takšnih vzglavnikih se priporoča tudi uporabo sode bikarbone za osvežitev: nanesete jo na površino, pustite nekaj časa delovati in jo nato posesate. Pri madežih uporabite vlažno krpo in blago čistilno raztopino, pri čemer vzglavnika ne premočite.

icon-expand Pomembno je tudi, da vzglavnika po pranju ne zvijate ali ožemate na silo. FOTO: iStockphoto

Kako pogosto prati vzglavnike?

Enotnega pravila za vse vzglavnike ni, saj veliko pomeni material in način uporabe. Za številne pralne vzglavnike je dobro izhodišče pranje na tri do šest mesecev, medtem ko lahko pogostejše čiščenje pride v poštev, če se ponoči močno potite ali je vzglavnik pogosto izpostavljen umazaniji. Takšen razpon navajajo tudi strokovnjaki za čiščenje, ki jih je povzela revija Tom's Guide. Če vzglavnik kljub pranju ostaja sploščen, se ne vrne več v prvotno obliko ali ima trajne grudice, je morda čas za zamenjavo. Pranje namreč lahko podaljška življenjsko dobo vzglavnika, ne more pa obnoviti materiala, ki je že izgubil svojo prožnost. Najboljši rezultat zato ni v posebnem dragem čistilu, ampak v pravilnem postopku: primeren program, malo detergenta, temeljito izpiranje in predvsem popolno sušenje. Prav zadnji korak je tisti, ki odloča, ali bo vzglavnik po pranju spet prijetno puhast ali pa bo postal težek, sprijet in neudoben.

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