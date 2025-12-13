Podjetje Amerisleep je izvedlo raziskavo, v kateri so prostovoljci štiri tedne spali na neoprani posteljnini. Rezultati so pokazali, da se raven bakterij na rjuhah in prevlekah za vzglavnike hitro povečuje:
- po enem tednu je bilo na rjuhah približno 5 milijonov kolonijskih enot (CFU) bakterij, po štirih tednih pa že 11,3 milijona,
- prevleke za vzglavnike so imele po enem tednu 3 milijone CFU, po štirih tednih pa kar 11,9 milijona.
Amerisleep je poudaril, da so bile prevleke za vzglavnike po enem tednu 17.442-krat bolj umazane kot straniščna deska, rjuhe pa 24.631-krat bolj umazane kot gumb na straniščni školjki.
Ali je to nevarno za zdravje?
Čeprav so številke visoke, zdravniki opozarjajo, da ni razloga za paniko.
"Bakterije so povsod. Če jih iščete, jih boste našli," pravi dr. Thomas Russo, profesor nalezljivih bolezni na Univerzi v Buffalu.
dr. Amesh A. Adalja iz Johns Hopkins dodaja: "Živimo na planetu, ki je poln mikrobov. Večina jih ne povzroča okužb."
Russo pojasnjuje, da koža in sluznične pregrade učinkovito preprečujejo okužbe. Le redke bakterije, kot sta MRSA ali norovirus, se lahko prenašajo prek posteljnine.
Kaj je rešitev?
Čeprav rjuhe z milijoni mikrobov ne bodo nujno povzročile bolezni, so še vedno nehigienske. Strokovnjaki zato svetujejo:
Redno pranje rjuh – vsaj enkrat na teden.
Menjava prevlek za vzglavnike – še pogosteje, saj se na njih nabira več bakterij.
Dodatna higiena – pranje pri višjih temperaturah in uporaba kakovostnih detergentov.
Kot pravi Russo: "Redno pranje rjuh je odlična rešitev."
Kontrolni seznam: pranje posteljnine
Rjuhe
Perite vsaj enkrat na teden – raziskava Amerisleep je pokazala, da se bakterije hitro kopičijo.
Uporabljajte višje temperature pranja (40–60 C), da uničite mikrobe.
Dodajte kakovosten detergent; občasno uporabite dezinfekcijsko sredstvo.
Prevleke za vzglavnike
Menjajte 2-krat na teden – na njih se nabira največ bakterij.
Perite ločeno od rjuh, saj so bolj obremenjene z mikrobi.
Odeje in pregrinjala
Perite vsaj vsake 2–3 mesece.
Redno zračite na svežem zraku, da zmanjšate vlago in vonjave.
Vzmetnice in vzglavniki
Uporabljajte zaščitne prevleke, ki jih perete mesečno.
Sesajte vzmetnico vsaj enkrat na mesec.
Zračite spalnico vsak dan, da zmanjšate vlago in bakterije.
Vir: AOL
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV