Podjetje Amerisleep je izvedlo raziskavo, v kateri so prostovoljci štiri tedne spali na neoprani posteljnini. Rezultati so pokazali, da se raven bakterij na rjuhah in prevlekah za vzglavnike hitro povečuje:

- po enem tednu je bilo na rjuhah približno 5 milijonov kolonijskih enot (CFU) bakterij, po štirih tednih pa že 11,3 milijona,

- prevleke za vzglavnike so imele po enem tednu 3 milijone CFU, po štirih tednih pa kar 11,9 milijona.

Amerisleep je poudaril, da so bile prevleke za vzglavnike po enem tednu 17.442-krat bolj umazane kot straniščna deska, rjuhe pa 24.631-krat bolj umazane kot gumb na straniščni školjki.