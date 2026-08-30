Kako pogosto je treba očistiti verando?

Ni univerzalnega pravila, da bi morali vsako verando temeljito očistiti na primer enkrat na mesec. Pogostost je odvisna od materiala, lege, količine padavin, bližine dreves in tega, kako pogosto prostor uporabljate. Kot dobro izhodišče strokovnjak za zunanje čiščenje Wayne Clark za Southern Living priporoča temeljito čiščenje verande dvakrat na leto: spomladi po koncu obdobja cvetnega prahu in jeseni, ko odpade večina listja. Pri nas je takšen ritem prav tako smiseln, še posebej za verande, ki so izpostavljene vlagi in okoliškemu zelenju. Med večjima čiščenjema pa zadostuje precej preprostejša rutina. Listje, prah in pesek odstranite sproti, saj se bo sicer umazanija z vsakim dežjem bolj oprijela površine.

icon-expand Veranda je prvi stik z domom. FOTO: Adobe Stock

Najprej pometite, šele nato uporabite vodo

Pred temeljitim čiščenjem odstranite pohištvo, lonce, predpražnike in druge predmete. Nato površino dobro pometite. To je pomembnejše, kot se zdi. Če boste na tla najprej zlili vodo, boste prah, pesek, zemljo in listje spremenili v gosto umazanijo, ki jo bo težje odstraniti. Pri leseni verandi nemško podjetje Osmo priporoča, da se pred mokrim čiščenjem najprej odstranijo pesek, prah, listje in drugi prosti delci. Šele nato sledi čiščenje z vodo in krtačo. Enak vrstni red je smiseln tudi pri drugih površinah: najprej suho čiščenje, nato mokro.

Če se pojavi zelena plast, ne čakajte

Eden najbolj očitnih znakov, da veranda potrebuje temeljito čiščenje, je zelenkast sloj na tleh. Ta se najpogosteje pojavi tam, kjer je veliko vlage, malo sonca in slabše odtekanje vode. Takšne površine niso samo neugledne. Ko so mokre, lahko postanejo tudi spolzke. Pri leseni zunanji površini Osmo posebej opozarja na odstranjevanje zelenih oblog, saj lahko organske obloge zmanjšajo urejenost in varnost površine. Če se zelena obloga pojavi samo na majhnem območju, ni treba takoj čistiti celotne verande z močnim sredstvom. Najprej odstranite oblogo z ustrezno krtačo in preverite, zakaj se tam zadržuje vlaga.

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Lesene verande zahtevajo nežnejši pristop

Pri lesu je pomembno, da čiščenje ni preveč agresivno. Močno drgnjenje ali nepravilna uporaba visokotlačnega čistilnika lahko poškodujeta površino. Pri leseni terasi Osmo priporoča čiščenje vzdolž lesnih vlaken s krtačo, po čiščenju pa temeljito spiranje z vodo. Če je les že posivel zaradi vremenskih vplivov, ga je mogoče po čiščenju dodatno obdelati, vendar mora biti površina pred nanosom zaščitnega premaza popolnoma suha. Posivel les sicer ni nujno znak, da je z njim nekaj narobe. Ultravijolično sevanje in padavine sčasoma povzročijo naravno spremembo barve lesa. Če vam je všeč bolj naraven, sivkast videz, ga ni treba na vsak način vračati v prvotno barvo.

Visokotlačni čistilnik ni vedno najboljša izbira

Visokotlačni čistilnik lahko zelo hitro odstrani umazanijo, vendar močnejši curek ni samodejno boljši. Pri občutljivih površinah lahko premočan pritisk poškoduje les, fuge ali površinsko obdelavo. Zato najprej preverite navodila proizvajalca talne obloge in vedno začnite z bolj nežnim načinom čiščenja. Pri lesu je še posebej pomembno, da ne ustvarite poškodb, v katere se bo pozneje lažje zadrževala voda in umazanija. Če niste prepričani, kako se bo material odzval, najprej preizkusite čiščenje na majhnem, manj opaznem delu.

icon-expand Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje. FOTO: Adobe Stock

Pomlad je idealna za veliko čiščenje

Po zimi je veranda običajno prekrita s prahom, ostanki listja, cvetnim prahom in drugimi nečistočami. Zato je pomlad naraven čas za temeljito čiščenje. Tudi evropski nasveti za vzdrževanje zunanjih površin to potrjujejo. Pri Hagerty spomladansko čiščenje priporočajo kot pripravo zunanjih prostorov na toplejši del leta, saj se čez zimo na površinah nabirajo umazanija, vlaga in plesen. Takrat ne očistite samo tal. Pomijte tudi ograjo, police, zunanje luči, vrata, pohištvo in druge površine, na katerih se je nabiral prah.

Jeseni je čas za drugo temeljito čiščenje

Jesensko čiščenje je še posebej pomembno, če je veranda obdana z drevesi. Listje, vejice in drugi organski ostanki se lahko zadržujejo v kotih, ob robovih in med deskami. Če jih pustite več mesecev, se pod njimi zadržujeta vlaga in umazanija. Pri lesenih površinah je zato smiselno redno odstranjevati listje, še preden se začne razkrajati. Nemški proizvajalec zunanjih lesenih oblog Osmo pri pripravi lesene terase na zimo svetuje odstranjevanje zelenih oblog ter temeljito čiščenje celotne površine.

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Kaj pa čiščenje med sezonama?

Če boste čakali samo na spomladansko in jesensko veliko čiščenje, bo veranda vmes hitro izgubila urejen videz. Dobra novica je, da vmes ne potrebujete večurnega čiščenja. Enkrat na teden ali na dva tedna jo pometite, odstranite listje in druge ostanke ter preverite, ali se kje zadržuje voda. Če je veranda pod drevesi ali na zelo izpostavljenem mestu, bo treba to početi pogosteje. Avstralsko podjetje Simply Maid pri vzdrževanju zunanjega prostora priporoča prav takšno kratko rutino med temeljitimi čiščenji: redno pometanje preprečuje, da bi se umazanija vtisnila v površino, zato je naslednje veliko čiščenje bistveno lažje.

Najprej preverite, zakaj se veranda maže

Če morate verando globinsko čistiti vsakih nekaj tednov, težava morda ni v čiščenju, ampak v okolici. Preverite, ali voda po dežju odteka ali se zadržuje na enem mestu. Poglejte, ali listje nenehno pada z dreves neposredno na površino. Preverite tudi, ali lonci preprečujejo sušenje tal. Pri leseni verandi lahko že redno odstranjevanje listja in drugih organskih ostankov precej zmanjša količino umazanije, ki se nabira na površini.

icon-expand Preverite, ali voda po dežju odteka ali se zadržuje na enem mestu. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za čiščenje? Pogled pove več kot koledar

Dvakrat letno je dobro izhodišče, vendar koledar ne sme biti edino merilo. Če je veranda v senci, je pogosto mokra ali je obdana z drevesi, bo potrebovala več pozornosti. Če opazite zeleno oblogo, spolzko površino, temne madeže, nabiranje listja v kotih ali zastajanje vode, je čas za ukrepanje, tudi če je od zadnjega temeljitega čiščenja minilo šele nekaj mesecev. Na drugi strani pa sončna in dobro odcedna veranda, ki je zaščitena pred drevesi in se uporablja redko, morda ne bo potrebovala tako pogostega globinskega čiščenja. Najboljša rutina je zato precej preprosta: verando pometite sproti, dvakrat na leto pa ji namenite temeljito čiščenje. Če je lesena, vlažna, senčna ali obdana z drevesi, pogostost prilagodite razmeram. Tako ne boste čistili samo zato, ker je prišel določen datum, temveč takrat, ko površina to dejansko potrebuje.

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