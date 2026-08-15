Poleti se v postelji nabere več umazanije kot pozimi

Mnogi opazijo, da je poleti posteljnina hitreje neprijetna na dotik, ima vonj po vlagi ali se na njej pojavijo rumenkasti madeži. Razlog ni samo vročina, ampak kombinacija več dejavnikov: več znojenja, več izločanja kožnega loja, pogostejše odpiranje oken in večja prisotnost prahu ter cvetnega prahu. Med spanjem telo vsako noč izgubi določeno količino tekočine, del pa se prenese v rjuhe, prevleke in vzmetnico. Če so noči zelo vroče, se ta proces še okrepi. Britanska organizacija Sleep Foundation opozarja, da se na posteljnini sčasoma nabirajo odmrle kožne celice, znoj, telesne maščobe in alergeni, zato redno pranje ni pomembno le zaradi občutka svežine, ampak tudi zaradi higiene spalnega okolja. Sicer pa, preverite, kaj se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto:

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icon-expand Poleti se v postelji nabere več umazanije kot pozimi. FOTO: Arhiv naročnika

Kako pogosto prati rjuhe poleti?

Za večino ljudi je poleti priporočljivo prati rjuhe približno enkrat na teden. To je pogostost, ki jo priporočajo številni strokovnjaki za higieno doma, saj se v sedmih dneh na tkaninah že lahko nabere precej znoja, kožnih ostankov in mikroorganizmov. V zelo vročih obdobjih, ko se ponoči močno potimo, je smiselno posteljnino zamenjati še pogosteje – na primer na vsakih nekaj dni. Posebej velja to za ljudi, ki: - se ponoči veliko potijo, - spijo brez pižame, - imajo alergije, - imajo občutljivo kožo, - spijo s hišnimi ljubljenčki. Kot poudarjajo strokovnjaki iz britanske organizacije Good Housekeeping Institute, ni enega pravila za vse, saj je pogostost pranja odvisna od navad, zdravstvenega stanja in razmer v spalnici.

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Prevleke za vzglavnike zahtevajo posebno pozornost

Čeprav pogosto govorimo o pranju rjuh, je prav prevleka za vzglavnik tista, ki je najbolj v stiku s kožo in lasmi. Na njej se nabirajo: - znoj, - maščoba s kože, - ostanki krem in kozmetike, - izdelki za lase, - odmrle kožne celice. Zato nekateri strokovnjaki priporočajo pranje prevlek za vzglavnike pogosteje kot preostale posteljnine, zlasti poleti. Pri ljudeh z mastnejšo kožo ali težavami z aknami lahko pogostejša menjava prevleke pomaga zmanjšati stik kože z nečistočami.

icon-expand Za večino ljudi je poleti priporočljivo prati rjuhe približno enkrat na teden. FOTO: Shutterstock

Kaj pa odeje, pregrinjala in vzmetnica?

Rjuhe niso edini del postelje, ki potrebuje nego. Poleti pogosto pozabimo na odeje, blazine in zaščite za vzmetnice, čeprav se tudi tam nabirajo prah, znoj in alergeni. Strokovnjaki iz nemškega potrošniškega portala Stiftung Warentest opozarjajo, da je treba tekstil v spalnici redno vzdrževati, vendar ni treba pretiravati s pranjem vsega vsak teden. Pogostost je treba prilagoditi materialom in navodilom proizvajalca. Približen ritem: rjuhe in prevleke za vzglavnike: enkrat na teden poleti, zaščita za vzmetnico: približno enkrat na mesec oziroma po navodilih, odeje in vzglavniki: nekajkrat na leto ali skladno z navodili za pranje, pregrinjala: glede na uporabo.

Pri kateri temperaturi prati posteljnino?

Velika napaka je, da ljudje mislijo, da višja temperatura vedno pomeni bolj čisto posteljnino. Pomembna sta tudi kakovosten detergent in pravilno sušenje. Za običajno poletno pranje je pogosto dovolj temperatura okoli 40 stopinj Celzija, če je posteljnina redno vzdrževana. Pri alergikih ali ob bolezenskih stanjih je lahko primernejše pranje pri višjih temperaturah, če to dovoljuje material. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) pri higieni doma poudarja, da sta pravilno pranje tekstila in dobro sušenje pomembna dela zmanjševanja mikrobov v bivalnem okolju.

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Poletni trik: posteljnino vedno dobro posušite

Poleti imamo eno veliko prednost – sonce in svež zrak. Če je mogoče, posteljnino posušite zunaj, saj se tako hitreje odstrani vlaga. Pomembno je, da je tekstil popolnoma suh, preden ga ponovno položite na posteljo. Rahlo vlažne rjuhe lahko ustvarijo okolje, kjer se hitreje razvijejo neprijetni vonji in plesen. Tudi prezračevanje spalnice ima velik vpliv. Svež zrak pomaga zmanjšati vlago, ki se čez noč nabere v prostoru.

Ali je pranje rjuh vsak teden res potrebno?

Za nekatere da, za druge ne vedno. Če nekdo spi sam, se ponoči malo poti in uporablja pižamo, bo morda zadostovalo nekoliko daljše obdobje. V vročem poletju pa tedenska menjava ostaja dobro praktično pravilo. Najbolj pomembno je opazovati razmere: če posteljnina izgubi svežino, ima vonj po vlagi ali se zjutraj zbujate s srbečo kožo, je verjetno čas za pranje. Sveža postelja ni samo stvar občutka udobja. Je del zdravega spalnega okolja, še posebej v vročih mesecih, ko telo ponoči dela težje in se v tkaninah hitreje nabirajo ostanki vsakdanjega življenja.

icon-expand Sveža postelja ni samo stvar občutka udobja. FOTO: Profimeda

Viri: Sleep Foundation, Good Housekeeping Institute, Stiftung Warentest, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), NHS, The Independent