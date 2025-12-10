Zakaj se oblačila pogosto poškodujejo?

Veliko ljudi še vedno ne ve, kateri program pralnega stroja je primeren za določeno vrsto oblačil ali kaj pomenijo simboli na nadzorni plošči. Posledica so poškodovana oblačila in krajša življenjska doba tkanin. Raziskava AEG je pokazala, da kar 67 % uporabnikov uporablja le en program, ne glede na vrsto perila, medtem ko jih 59 % vedno izbere enako temperaturo – od občutljivih tkanin do posteljnine, poroča net.hr.

Izbira prave temperature

Strokovnjak za nego perila Michael Forbes opozarja, da je napačna izbira temperature ena najpogostejših napak: Občutljive tkanine (svila, saten, čipka): pranje v hladni vodi, 15–20 C. Bombaž: optimalno 30–40 C. Volna: program pri 30 C ali manj. Močno umazano perilo (posteljnina, brisače): 60–90 C za uničenje bakterij in mikrobov.

Kako pravilno odstraniti madeže?

Forbes poudarja: "Prvi nagon je drgnjenje madeža, vendar je to napaka – raje ga popivnajte." Drgnjenje madež potisne globlje v vlakna, medtem ko popivnanje pomaga, da se dvigne na površje.

Triki za specifične madeže:

Mastni madeži: posujte sodo bikarbono, nato operite z detergentom. Temni madeži (čaj, kava, hrana): namakanje v mešanici belega kisa in tople vode (50/50), nato sperite. Rdeče vino: popivnajte s krpo, namočite v mineralni vodi, sperite s hladno vodo.

Izbira pravega programa

Program je treba prilagoditi materialu in stopnji umazanosti: Hitro pranje: primerno le za rahlo umazano perilo. "Ne uporabljajte ga za vse," opozarja Forbes. Ekološko pranje: daljši cikel, nižja temperatura, stroškovno učinkovita možnost. Volna: za puloverje, odeje, plašče. Sintetika: nežnejši cikel za kavbojke, obleke, športna oblačila. Nežno: idealno za spodnje perilo in hlačne nogavice. Bombaž: toplejša voda in hitrejše ožemanje, primerno za brisače, posteljnino, majice.

Pravilno razvrščanje barv

Razvrščanje perila je ključno za ohranjanje videza oblačil. Temno perilo: črna, siva, temno modra, rdeča. Belo perilo: popolnoma belo, brez barvnih vzorcev ali etiket. Barvno perilo: roza, rumena, svetlo zelena, modra ipd. Mešanje barv lahko povzroči razlitje barv in poškodbe tkanin.