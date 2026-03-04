Zakaj keramična ponev potrebuje posebno nego?

Kot poroča index.hr, je keramična posoda priljubljena zaradi svoje neprimerljive neoprijemljive površine, odsotnosti toksinov in vsestranske uporabe na različnih štedilnikih. Poleg funkcionalnosti je pogosto tudi estetsko privlačna, zato jo mnogi pustijo kar na kuhalni plošči. A v primerjavi z nerjavečim jeklom ali aluminijem je keramični premaz občutljivejši, zato zahteva premišljeno čiščenje in pravilno vzdrževanje.

Nežno čiščenje za vsakodnevno uporabo

Za osnovno čiščenje je dovolj topel curek vode, ki zmehča ostanke hrane. Ponev nato umijete z mehko gobico in nekaj kapljicami detergenta za posodo. Pomembno je, da uporabljate nežne, krožne gibe in nikoli ne pritiskate premočno, saj lahko s tem poškodujete zaščitni sloj. Po pranju ponev sperite in osušite z mehko krpo ali pustite, da se posuši na zraku.

Kako odstraniti zažgane ostanke hrane

Tudi na keramični površini se lahko hrana občasno prime. Priporoča se, da ponev najprej namočite v toplo vodo z detergentom za 10 do 20 minut. Ko se ostanki zmehčajo, jih nežno odstranite z najlonsko krtačo ali silikonsko lopatico. Če so ostanki trdovratnejši, lahko ponev z vodo in detergentom postavite na štedilnik ter pustite rahlo vreti nekaj minut, da se umazanija popolnoma odlepi. Potrpežljivost je ključna in da lahko ponev pri zelo zažganih ostankih pustite namakati tudi čez noč.

Odstranjevanje madežev brez poškodb premaza

Za madeže, ki se ne odstranijo z običajnim pranjem, se priporoča pasto iz sode bikarbone, nekaj kapljic detergenta in malo vode. Pasto nanesite na madež, pustite delovati 10 do 20 minut, nato pa jo nežno obrišite z mehko gobico. Taher dodaja, da je soda bikarbona varna za keramične površine, vendar je za učinkovito raztapljanje maščob vedno dobro dodati tudi detergent.

Česa nikoli ne uporabljati na keramični ponvi

Keramični premaz je občutljiv, zato se je treba izogibati abrazivnim čistilom v prahu, kovinskim gobicam, jekleni volni, grobim ščetkam in kovinskemu priboru. Tudi pomivanje v pomivalnem stroju ni priporočljivo, četudi proizvajalec trdi, da je ponev primerna za strojno pranje. Visoke temperature in agresivni detergenti lahko poškodujejo premaz in skrajšajo življenjsko dobo posode.

Kako ohraniti keramično ponev v vrhunskem stanju?

Za dolgo življenjsko dobo keramične ponve je pomembno, da kuhate na nizki ali srednji temperaturi in je nikoli ne segrevate prazne. Prav tako se izogibajte polivanju vroče ponve s hladno vodo, saj lahko temperaturni šok povzroči mikrorazpoke. Pri kuhanju uporabljajte silikonski, leseni ali najlonski pribor. Če ponve shranjujete eno na drugi, mednje položite kuhinjsko krpo, da preprečite praskanje.

Pravilno vzdrževanje keramične ponve ni zapleteno, zahteva pa nekaj pozornosti in nežnosti. Z ustreznim čiščenjem, izogibanjem abrazivnim pripomočkom in premišljenim ravnanjem boste ohranili njen videz in funkcionalnost več let. Keramična ponev vam bo tako še dolgo služila kot zanesljiv in zdravju prijazen kuhinjski pripomoček.