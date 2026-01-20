Naši vzglavniki, kljub prevlekam, slej ko prej postanejo umazani. Prah, nočno potenje, prhljaj, tu so še bakterije, plesen, pršice ... Morda že veste, kako doma oprati prešito odejo, brisače ter rjuhe, a pravilno čiščenje vzglavnikov zahteva drugačen pristop.

icon-expand Veste, kako pogosto bi morali oprati vzglavnik? FOTO: Dreamstime

Kako pogosto bi morali oprati vzglavnik?

Nekateri strokovnjaki pravijo, da bi morali vzglavnike oprati dva do trikrat na leto, vendar je pogostost odvisna od osebe (potenje ...). Označite si v koledar pranje vzglavnikov vsake tri do šest mesecev, da boste sledili urniku čiščenja.

Ali lahko blazine operem v stroju?

Na splošno je večina vrst vzglavnikov pralna v stroju oziroma jih je mogoče oprati na hladnem, nežnem programu z blagim detergentom. To velja za tiste, polnjene z bombažem, poliestrom, puhom in perjem. Izjema pa so blazine, napolnjene s peno, ki jih ni mogoče prati v pralnem stroju. Vedno je pomembno, da najprej preverite etiketo, kakšna so priporočena posebna navodila za čiščenje.

Kako oprati vzglavnik iz perja ali puha?

Najprej preverite etiketo. Ključnega pomena je, da ne ugibate o vašem posebnem vzglavniku. Pred pranjem preverite šive vzglavnika, da se med pranjem ne bodo še bolj razparali. Uporabite nastavitev za občutljivo perilo, prav tako uporabite blag pralni prašek ali gel. Mnogi strokovnjaki poudarjajo tudi, da je pomembno, da pralni stroj ni preveč poln ali preveč prazen, ker to pomaga ohranjati ravnotežje pralnega stroja in zmanjšuje verjetnost poškodb. Priporočamo tudi, da iz vzglavnika pred pranjem iztisnete zrak.

icon-expand Vzglavnik iz pene FOTO: Adobe Stock

Kako oprati vzglavnik iz pene?

Stran od pralnega in sušilnega stroja! Medtem ko je večina blazin dovolj vzdržljivih, da prenesejo strojno pranje in sušenje, se penaste blazine lahko raztrgajo zaradi gibov pralnega in sušilnega stroja. Ne samo to, strojno sušenje vaše penaste blazine lahko močno skrajša njeno življenjsko dobo. Če imate vzglavnik iz pene, ga posesajte s sesalnikom ter obrišite z vlažno krpo. 1. korak: Odstranite in operite prevleko, ne blazine Medtem ko je večino prevlek za blazine mogoče oprati v stroju, za vsak slučaj preverite nalepko. Nekatere vrste, kot so svilene prevleke, imajo posebna navodila za nego. Če ima vaša blazina zaščitno notranjo prevleko, jo previdno odstranite in ročno operite z blagim detergentom. 2. korak: Točkovno očistite blazino Čisto krpo navlažite z vodo in z rahlo količino detergenta. Rahlo drgnite predel, ki ga je treba očistiti, pri čemer nežno pritisnite v peno, da prodre v madež. 3. korak: Vzglavnik popolnoma posušite na zraku

icon-expand Veste, kdaj morate zamenjati vzglavnik? FOTO: Adobe Stock

Obvezno je, da penastih vzglavnikov ne sušite v sušilnem stroju. S tem jih lahko resno poškodujete. Namesto tega močno pritisnite suho brisačo na obdelano območje, dokler ni čim bolj suho. Nato pustite blazino stati na nepokritem in dobro prezračenem mestu, dokler se popolnoma ne posuši, da preprečite nastanek plesni.

Ali vzglavnike lahko sušimo v sušilnem stroju?

Razen če je vaša blazina narejena iz pene, lahko večino blazin postavite v sušilni stroj pri nizki temperaturi. Vseeno pa preberite nalepko na blazini in preverite posebna navodila, preden jo vržete v stroj.

Sušenje v sušilnem stroju

Ko gre za vzglavnike, so nastavitve sušilnega stroja zelo pomembne. Vedno jih zelo nežno sušite, dodajte tudi nekaj čistih, suhih brisač, da absorbirajo vlago in pospešijo proces sušenja. Preverite, da je vzglavnik res posušen. V stroj lahko dodate nekaj sušilnih ali teniških žogic, da boste lažje razbili morebitne grude v polnilu.

Kdaj morate zamenjati vzglavnik?

Kljub temu da skrbimo za vzglavnik, pride čas, ko je pametneje kupiti nov vzglavnik. Kako veste, ali morate kupiti novega: Vzglavnik prepognite na polovico. Če se ne povrne v prvotno ravno obliko, je čas, da ga zamenjate. Zamenjajte ga tudi, če zaznate kakršen koli vonj po plesni.