Kupite dober kos sira, ga po nekaj dneh vzamete iz hladilnika in ugotovite, da je postal suh, trd ali pa se je na njem že začela pojavljati plesen. Če se vam to dogaja redno, niste edini. Veliko ljudi namreč dela isto napako: sir po odprtju pustijo v originalni embalaži ali pa ga tesno zavijejo v plastično folijo. To pa ni najboljša rešitev.

Sir mora 'dihati'

Sir je živilo, ki še naprej dozoreva tudi po nakupu. Zato potrebuje nekoliko drugačne pogoje kot številna druga živila v hladilniku. Če je zaprt v neprepustni plastiki, se v njem lahko začne nabirati odvečna vlaga. Če pa ostane nezaščiten, se hitro izsuši in izgubi okus. Prav zato številni strokovnjaki priporočajo nekaj precej preprostega: shranjevanje v papir za peko ali povoščen papir, ki ga ima večina ljudi že doma. Takšna zaščita omogoča, da sir diha, hkrati pa ga varuje pred izsušitvijo.

icon-expand Shranjevanje sira in salame v povoskanih krpicah in papirju FOTO: Shutterstock

Verjetno ga hranite na napačnem mestu

Pomembno je tudi, kam ga postavite. Veliko ljudi sir shrani v najhladnejši del hladilnika, vendar to ni vedno najboljša izbira. Bolje se običajno obnese predal za sadje in zelenjavo ali drug nekoliko manj hladen del hladilnika, kjer je vlaga stabilnejša. Tako sir počasneje izgublja kakovost in dlje ohrani okus.

Ne zavrzite ga prehitro

Če na trdem siru opazite manjšo plesnivo točko, to še ne pomeni nujno, da morate zavreči cel kos. Pri trših sirih je pogosto dovolj, da odstranite nekoliko večji del okoli plesni. Drugače pa velja za mehke sire, pri katerih se plesen lahko hitreje razširi po notranjosti. Če niste prepričani, je seveda vedno varneje živilo zavreči.

icon-expand Sir mora dihati FOTO: Dreamstime

Majhna sprememba, ki lahko prihrani denar

Hrana je draga in škoda je, da bi dober sir končal v smeteh zgolj zaradi nepravilnega shranjevanja. Naslednjič, ko ga odprete, ga zato raje zavijte v papir za peko, nato pa shranite v posodico ali ohlapno zaprto vrečko. To je ena tistih majhnih kuhinjskih navad, ki ne vzamejo niti minute, lahko pa podaljšajo svežino živila za več dni. In če ste se med branjem spomnili na kos sira, ki že nekaj časa čaka v hladilniku, je morda zdaj pravi trenutek, da preverite, v kakšnem stanju je.

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