Zakaj muhe tako hitro pridejo skozi odprto okno?

Muhe v domove ne prihajajo naključno. Privabijo jih vonj hrane, ostanki na kuhinjskih površinah, smeti, sadje in vlaga. Ko odpremo okno ali vrata, jim s tem ponudimo enostaven vhod, še posebej v toplih mesecih, ko so bolj aktivne. Po podatkih portala Healthline so muhe lahko več kot le nadloga, saj lahko na telesu prenašajo različne mikroorganizme. Zato je pomembno, da jih ne privabljamo z ostanki hrane in da preprečujemo njihovo razmnoževanje v bližini doma. Pri preprečevanju težav ni pomembno samo, kako muhe odstranimo, ampak predvsem, kako jim preprečimo dostop do virov hrane. Strokovnjaki za zatiranje škodljivcev pogosto poudarjajo, da so najbolj učinkoviti ukrepi kombinacija čistoče, zapiranja vhodov in odstranjevanja stvari, ki jih privabljajo.

icon-expand Muhe v domove ne prihajajo naključno. FOTO: Adobe Stock

Prvi trik: limona in klinčki, naravna zaščita ob oknu

Eden najbolj priljubljenih domačih trikov proti muham je kombinacija limone in klinčkov. Priprava je zelo preprosta: limono prerežemo na polovico in vanjo zapičimo nekaj klinčkov, nato pa jo postavimo ob okno, balkonska vrata ali na kuhinjski pult. Močan vonj citrusov in začimb naj bi muhe odvračal, zato mnogi ta trik uporabljajo predvsem poleti, ko želijo imeti odprta okna brez nenehnega brenčanja v prostoru. Kot piše portal Ideal Home, je limona s klinčki priljubljen domači način za zmanjševanje prisotnosti muh v prostoru, saj gre za poceni rešitev, ki ne zahteva uporabe kemičnih sredstev. Čeprav takšni naravni odvračalci niso vedno dovolj pri večji nadlogi, so lahko uporabni kot dodatna zaščita, predvsem skupaj z drugimi ukrepi.

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Drugi trik: past iz kisa

Če so muhe že v stanovanju, je eden najbolj znanih domačih načinov uporaba kisa. V manjšo posodo nalijemo jabolčni kis in dodamo nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode. Vonj kisa privablja predvsem manjše sadne mušice, detergent pa zmanjša površinsko napetost tekočine, zato se žuželke ne morejo več tako enostavno rešiti. Portal Southern Living pri opisu tega trika pojasnjuje, da sadne mušice privlačijo vonji fermentiranega sadja, zato je jabolčni kis pogosto učinkovita osnova za domačo past. Past je najbolje postaviti v bližino koša za smeti, sadja ali območij, kjer se mušice najpogosteje pojavljajo.

Največja napaka: muhe odganjamo, ne odstranimo pa vzroka

Veliko ljudi poskuša težavo rešiti samo s pršilom ali lovljenjem posameznih muh, vendar se te hitro vrnejo, če ostane vir privlačnosti.

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Najpogostejši razlogi, zaradi katerih se muhe zadržujejo v domu: - prezrelo sadje na kuhinjskem pultu; - odprt koš za smeti; - ostanki hrane na površinah; - umazani odtoki; - ostanki hrane v posodah za hišne ljubljenčke. Strokovnjaki iz Serious Eats opozarjajo, da je pri manjših mušicah ključno najti mesto, kjer se razmnožujejo. Pogosto niso težava samo odrasle žuželke, ampak jajčeca in ličinke, ki se skrivajo v odtokih, kompostu ali ostankih hrane.

icon-expand Past za mrčes. FOTO: Adobe Stock

Kako preprečiti, da muhe sploh pridejo v stanovanje?

Najbolj učinkovita zaščita je kombinacija več majhnih navad: - namestitev mrež proti insektom na okna; - redno praznjenje koša za smeti; - shranjevanje hrane v zaprtih posodah; - čiščenje razlitih sladkih tekočin; - pranje sadja in odstranjevanje prezrelih kosov. Če živite v pritličju ali imate blizu doma vrt, kompost ali zabojnike za odpadke, je možnost pojava muh večja. V takšnih primerih je še pomembneje, da so okna zaščitena z mrežami. Po nasvetih strokovnjakov za dom in vzdrževanje je fizična prepreka, kot je mreža na oknu, ena najbolj zanesljivih rešitev, saj prepreči vstop insektom, še preden postanejo težava. Muhe bodo v toplih mesecih vedno poskušale najti pot v notranjost, vendar lahko z nekaj preprostimi ukrepi njihov obisk precej omejimo. Najboljše rezultate običajno prinese kombinacija čistega prostora, zaščitenih oken in naravnih odvračal, kot sta limona s klinčki ali preprosta kisova past. Tako lahko ostanejo okna odprta, stanovanje pa brez nadležnega brenčanja.

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