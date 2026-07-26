Krompir je eno najbolj priljubljenih živil v slovenskih gospodinjstvih, a marsikdo pozna težavo: kupite večjo zalogo, nato pa že po nekaj tednih opazite kalčke, mehke gomolje ali celo gnilobo. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi njegovo svežino občutno podaljšate. V britanskem The Mirror so povzeli nasvet ustvarjalke vsebin Tracy Tips, ki trdi, da lahko pravilno shranjen surov krompir ostane uporaben tudi več mesecev. Ključni sestavini njenega sistema sta papir in pecilni prašek, ki pomagata zmanjševati vlago.

Trik s pecilnim praškom

Postopek je preprost. Na dno kartonaste škatle položite papirnate brisače ali kuhinjski papir, nato zložite plast krompirja. Med posamezne plasti dodajte papir in po vrhu rahlo potresite pecilni prašek. Po navedbah Tracy Tips pecilni prašek pomaga vpijati odvečno vlago, vlaga pa je eden glavnih razlogov za hitrejše propadanje in kaljenje krompirja. Nato škatlo zaprite in jo shranite v temen, suh prostor.

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Še pomembnejše od trika je pravilno mesto

Strokovnjaki za gospodinjstvo pri portalu The Spruce poudarjajo, da je za dolgotrajno shranjevanje najpomembnejša kombinacija teme, hladnejše temperature in dobrega prezračevanja. Krompir najbolje uspeva v prostoru s temperaturo približno med 7 in 13 stopinjami Celzija. Neposredna sončna svetloba spodbuja kaljenje in zelenenje gomoljev. Idealni prostori so: - shramba, - klet, - hladnejše shrambe, - neogrevana shramba brez neposredne svetlobe.

Napaka, ki jo dela presenetljivo veliko ljudi

icon-expand Kako shraniti krompir in čebulo? FOTO: Dreamstime

Krompirja nikar ne shranjujte poleg čebule. Pri Better Homes & Gardens opozarjajo, da čebula sprošča pline, ki lahko pospešijo zorenje in kvarjenje drugih vrtnin. Podobno pojasnjuje tudi Food Network, kjer navajajo, da etilen, ki ga sprošča čebula, pospešuje kaljenje krompirja, medtem ko lahko vlaga iz krompirja negativno vpliva na čebulo. Najbolje je, da ju hranite v ločenih zabojih ali celo v različnih delih shrambe.

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Ali sodi krompir v hladilnik?

Marsikdo meni, da bo hladilnik podaljšal obstojnost vseh živil, vendar pri krompirju ni tako. Po priporočilih strokovnjakov lahko prenizke temperature povzročijo pretvarjanje škroba v sladkorje, kar spremeni okus in teksturo krompirja. Če želite najboljši okus in kakovost, ga raje hranite v hladnem prostoru, ne pa v hladilniku.

Kako veste, da krompir ni več primeren za uporabo?

Pokvarjen krompir običajno prepoznate po nekaj jasnih znakih: - je mehak in naguban, - neprijetno diši, - ima obsežne zelene dele, - kaže znake plesni ali gnitja, - prekrit je z dolgimi kalčki. Svež krompir mora biti čvrst, brez večjih poškodb in brez izrazitih kalčkov.

icon-expand Krompir, ki kali. FOTO: Shutterstock

Majhen pregled lahko reši celo vrečo