Poleti jih imamo pogosto več, kot jih uspemo porabiti. Bučke so med najbolj hvaležnimi vrtninami na vrtu, a imajo eno pomanjkljivost: če jih ne shranjujemo pravilno, hitro postanejo mehke, nagubane ali celo plesnive. Strokovnjaki za prehrano in shranjevanje živil zato opozarjajo, da lahko že nekaj preprostih navad pomembno podaljša njihovo svežino. Nasveti, ki jih navajajo ameriški mediji The Spruce, Better Homes & Gardens, EatingWell in Southern Living, se pri tem precej ujemajo: največja sovražnika tikvic sta odvečna vlaga in neprimerna temperatura.

Bučk ne perite, dokler jih ne boste uporabili

icon-expand Bučke - operite jih tik pred uporabo. FOTO: Shutterstock

Mnogi naredijo napako, da zelenjavo operejo takoj po nakupu ali obiranju. Pri bučkah to ni dobra ideja. Kot pojasnjuje portal EatingWell, dodatna vlaga na lupini pospeši razvoj plesni in gnitje. Zato je bolje, da jih shranite neoprane in jih operete šele tik pred pripravo jedi. Če so mokre zaradi dežja ali rose z vrta, jih pred shranjevanjem nežno obrišite do suhega.

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Najboljše mesto je predal za zelenjavo

Čeprav nekateri bučke pustijo kar na kuhinjskem pultu, strokovnjaki priporočajo hladilnik. Po navedbah portala Southern Living bučke najbolje uspevajo zadržati svežino pri temperaturah okoli 5 C, zato je predal za zelenjavo najprimernejše mesto za shranjevanje. Tako shranjene običajno zdržijo od pet do sedem dni, v idealnih razmerah pa tudi nekoliko dlje.

Potrebujejo zrak, ne tesno zaprte vrečke

icon-expand Bučke FOTO: Profimedia

Morda se zdi logično, da zelenjavo čim bolj zaščitimo, vendar pri bučkah velja ravno nasprotno. Portal EatingWell priporoča, da jih hranite v papirnati vrečki ali v plastični vrečki, ki ni povsem zaprta, saj potrebujejo kroženje zraka. Tudi strokovnjaki, ki jih povzema The Kitchn, opozarjajo, da zaprte plastične vrečke zadržujejo vlago in ustvarjajo idealne razmere za nastanek plesni ter sluzi.

Ne shranjujte jih ob bananah in paradižniku

Nekatera sadje in zelenjava oddajata etilen, naravni plin, ki pospešuje zorenje. Zato je dobro bučke hraniti stran od banan, jabolk, melon in paradižnika, saj lahko zaradi etilena hitreje propadejo. Če imate možnost, naj bodo v ločenem predalu ali vsaj na drugem delu hladilnika.

Kaj pa narezane bučke?

icon-expand Na strani Okusno.je lahko preverite številne načine, kako shraniti bučke. FOTO: Shutterstock

Ko bučko prerežete, začne izgubljati vlago in se hitreje kvari. Strokovnjaki priporočajo, da ostanek shranite v nepredušni posodi ali zaprti vrečki. Dobro je dodati tudi papirnato brisačo, ki vpije odvečno vlago. Tako bodo narezani kosi uporabni še nekaj dni.

Ko jih je preveč, jih zamrznite

Poleti se pogosto zgodi, da je pridelka več, kot ga lahko sproti porabimo. Zato bučke narežite ali naribajte ter jih zamrznite. Tako lahko v zamrzovalniku zdržijo več mesecev in jih pozneje uporabite za juhe, omake, enolončnice ali peciva, poroča stran Okusno.je. Preverite, kako pravilno zamrzniti bučke, da boste lahko uživali v priljubljenih poletnih jedeh tudi v hladnih dneh.

Kako veste, da niso več užitne?

Sveža bučka mora biti čvrsta, gladka in sijoča. Ko začne postajati mehka, nagubana ali razvije temne lise, je čas za previdnost. Če je že sluzasta, neprijetnega vonja ali močno zmehčana, jo je bolje zavreči.

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