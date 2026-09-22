Jesen je čas priprave ozimnice, ko se kuhinje napolnijo z vonjem po domačih marmeladah, kompotih in vloženi zelenjavi. A še tako kakovostne sestavine in preizkušen recept vam ne bodo pomagali, če kozarcev pred polnjenjem ne pripravite pravilno. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav sterilizacija eden ključnih korakov za varno in dolgotrajno shranjevanje živil.
Zakaj je sterilizacija tako pomembna?
Na videz čist kozarec še ni nujno varen za shranjevanje hrane. Na njegovi površini se lahko skrivajo bakterije, plesni in kvasovke, ki pospešujejo kvarjenje vsebine. Strokovnjaki ameriškega National Center for Home Food Preservation pojasnjujejo, da pravilna sterilizacija zmanjša možnost kontaminacije in pomaga ohraniti kakovost živil skozi več mesecev.
Najbolj preverjena metoda je še vedno vrela voda
Po priporočilih strokovnjakov kozarce najprej operite v vroči vodi z detergentom in jih dobro sperite. Nato jih postavite v velik lonec, prelijte z vodo, da so povsem prekriti, ter vodo zavrite.
Ko voda zavre, naj kozarci vrejo najmanj deset minut. Nato jih previdno odstranite in postavite na čisto kuhinjsko krpo. Pomembno je, da ostanejo vroči do trenutka polnjenja, saj se tako zmanjša možnost ponovne kontaminacije.
Je pomivalni stroj dovolj?
Sodobni pomivalni stroji z visokotemperaturnimi programi lahko pomagajo pri pripravi kozarcev, zlasti kadar pripravljate večje količine ozimnice. Vendar strokovni viri opozarjajo, da vsi programi ne zagotavljajo enake stopnje sterilnosti kot preizkušena metoda z vrelo vodo.
Če uporabljate pomivalni stroj, izberite najvišjo temperaturo in kozarce pustite v zaprtem stroju, dokler jih ne napolnite.
Pečica ni priporočljiva rešitev
Marsikdo kozarce še vedno sterilizira v pečici, vendar številni strokovnjaki tega postopka ne priporočajo. Suha vročina lahko povzroči mikropoškodbe stekla, ki jih pogosto sploh ne opazimo. Takšni kozarci se lahko pozneje hitreje poškodujejo ali ne zagotavljajo popolnega tesnjenja.
Ne pozabite na pokrove
Veliko pozornosti si zaslužijo tudi pokrovi. Ti morajo biti brez poškodb, rje ali deformacij. Strokovnjaki svetujejo uporabo brezhibnih pokrovov in upoštevanje navodil proizvajalca, saj prav kakovostno tesnjenje odloča o tem, kako dolgo bo ozimnica obstala na polici.
Viri: The Spruce, Better Homes & Gardens, Creative Homemaking
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