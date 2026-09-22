Jesen je čas priprave ozimnice, ko se kuhinje napolnijo z vonjem po domačih marmeladah, kompotih in vloženi zelenjavi. A še tako kakovostne sestavine in preizkušen recept vam ne bodo pomagali, če kozarcev pred polnjenjem ne pripravite pravilno. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav sterilizacija eden ključnih korakov za varno in dolgotrajno shranjevanje živil.

Zakaj je sterilizacija tako pomembna?

Na videz čist kozarec še ni nujno varen za shranjevanje hrane. Na njegovi površini se lahko skrivajo bakterije, plesni in kvasovke, ki pospešujejo kvarjenje vsebine. Strokovnjaki ameriškega National Center for Home Food Preservation pojasnjujejo, da pravilna sterilizacija zmanjša možnost kontaminacije in pomaga ohraniti kakovost živil skozi več mesecev.

Pred začetkom vsak kozarec temeljito preglejte. Če opazite razpoko, odkrušen rob ali druge poškodbe, ga raje zavrzite. Tudi najmanjša napaka lahko prepreči popolno tesnjenje pokrova.

icon-expand Pravilna sterilizacija kozarcev je eden najpomembnejših korakov pri pripravi varne domače ozimnice. FOTO: Shutterstock

Najbolj preverjena metoda je še vedno vrela voda

Po priporočilih strokovnjakov kozarce najprej operite v vroči vodi z detergentom in jih dobro sperite. Nato jih postavite v velik lonec, prelijte z vodo, da so povsem prekriti, ter vodo zavrite. Ko voda zavre, naj kozarci vrejo najmanj deset minut. Nato jih previdno odstranite in postavite na čisto kuhinjsko krpo. Pomembno je, da ostanejo vroči do trenutka polnjenja, saj se tako zmanjša možnost ponovne kontaminacije.

icon-expand Kozarci morajo v vreli vodi vreti najmanj deset minut, da zmanjšamo tveganje za kvarjenje vsebine. FOTO: Shutterstock

Je pomivalni stroj dovolj?

Sodobni pomivalni stroji z visokotemperaturnimi programi lahko pomagajo pri pripravi kozarcev, zlasti kadar pripravljate večje količine ozimnice. Vendar strokovni viri opozarjajo, da vsi programi ne zagotavljajo enake stopnje sterilnosti kot preizkušena metoda z vrelo vodo. Če uporabljate pomivalni stroj, izberite najvišjo temperaturo in kozarce pustite v zaprtem stroju, dokler jih ne napolnite.

Pečica ni priporočljiva rešitev

Marsikdo kozarce še vedno sterilizira v pečici, vendar številni strokovnjaki tega postopka ne priporočajo. Suha vročina lahko povzroči mikropoškodbe stekla, ki jih pogosto sploh ne opazimo. Takšni kozarci se lahko pozneje hitreje poškodujejo ali ne zagotavljajo popolnega tesnjenja.

icon-expand Tudi najboljši recept ne pomaga, če kozarci niso pravilno pripravljeni in zatesnjeni. FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na pokrove

Veliko pozornosti si zaslužijo tudi pokrovi. Ti morajo biti brez poškodb, rje ali deformacij. Strokovnjaki svetujejo uporabo brezhibnih pokrovov in upoštevanje navodil proizvajalca, saj prav kakovostno tesnjenje odloča o tem, kako dolgo bo ozimnica obstala na polici.

Pomembno pravilo Sterilen kozarec še ne pomeni varne ozimnice. Enako pomembni so pravilni recepti, ustrezna temperatura predelave in brezhibno tesnjenje. Šele kombinacija vseh teh korakov zagotavlja, da bodo domače marmelade, kompoti, vložena zelenjava in druge dobrote varno počakali na zimo.