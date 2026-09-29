Vložili ste ure dela v pripravo marmelad, kislih kumaric ali domačih omak, nato pa po nekaj tednih opazite plesen, napihnjen pokrovček ali neprijeten vonj. Vzrok pogosto ni recept, temveč priprava kozarcev. Pravilna sterilizacija je eden najpomembnejših korakov pri vlaganju, saj pomaga zmanjšati tveganje za razvoj plesni, kvasovk in drugih mikroorganizmov, ki lahko pokvarijo vsebino.

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Pred sterilizacijo kozarce najprej operite

Da zagotovite varnost vaših konzerviranih pridelkov, nikoli ne uporabljajte kozarcev, ki so odkrušeni ali imajo poškodovane pokrovčke. Tako kozarce kot pokrove najprej dobro operite v vroči milnici. Nato v večji lonec nalijte vročo vodo in vanjo potopite kozarce. Zavrite in kuhajte 10 minut, nato ugasnite ogenj. Kozarce pustite stati v vreli vodi še vsaj 15 minut. Povsem enak postopek je potreben za steriliziranje pokrovčkov. Po tem času vroče kozarce previdno dvignite iz vode in jih položite na čisto kuhinjsko krpo.

icon-expand Pri vlaganju sadja ali zelenjave je ključnega pomena, da steklene kozarce preden jih napolnite, tudi sterilizirate. FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno zapreti kozarce?

V kozarce nalijte pravilno pripravljeno sadje ali zelenjavo in pri tem pazite, da ne umažete robov – po potrebi jih obrišite s čisto papirnato brisačo. Vsak kozarec naj bo napolnjen približno pol centimetra pod robom. Zračne mehurčke odstranite tako, da s palčko ali lesenim nabodalom prebodete vsebino kozarca. Pokrov namestite na rob in z enim prstom trdno držite pokrov ter zavrtite navojni trak, dokler ni tesno privit.

Po sterilizaciji kozarcev še pasterizacija

Sedaj je čas, da kozarce skupaj z vsebino še enkrat postavite v lonec. Dolijte vročo vodo, da so kozarci pokriti do približno polovice. Kuhajte 10 minut, nato pa pustite približno pol ure. Po tem času jih zavijte v čiste kuhinjske brisače in pustite vsaj 12 ur, da se počasi ohladijo na sobni temperaturi. Ko so popolnoma hladni, preverite, ali je na pokrovu vidna rahla vdolbina, kar kaže na to, da je vaša vsebina v steklenih kozarcih varno shranjena.

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