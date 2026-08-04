Zakaj so kozarci dobra izbira za suha živila

Kot navajajo strokovnjaki za varnost hrane, so stekleni kozarci lahko zelo dobra izbira za shranjevanje suhih živil, saj učinkovito preprečujejo vdor vlage in insektov. Steklo je tudi nevtralno, kar pomeni, da ne vpliva na okus ali vonj hrane. Po podatkih strokovnih prehranskih smernic so suha živila, kot so moka, sladkor in začimbe, stabilna le, če so shranjena v suhih, temnih in dobro zaprtih posodah.

Ključni pogoji za varno shranjevanje

Kot poročajo strokovnjaki za živilsko varnost, je največja nevarnost pri suhih živilih vlaga, saj lahko povzroči zlepljanje, razvoj plesni ali poslabšanje kakovosti.

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Zato je pomembno upoštevati več osnovnih pravil: - kozarci morajo biti popolnoma čisti in suhi - pokrov mora tesniti brez prepuščanja zraka - živila morajo biti popolnoma ohlajena in suha pred shranjevanjem - shranjevanje naj poteka v hladnem in temnem prostoru Kot navajajo strokovnjaki z Rutgers University, lahko že majhna nihanja vlage v prostoru povzročijo, da suha živila začnejo vpijati vlago iz zraka, kar vpliva na njihovo kakovost.

icon-expand Mnogi ponovno uporabijo kozarce od marmelad in kompotov za shranjevanje suhih živil. FOTO: Dreamstime

Najpogostejše napake pri shranjevanju

Po podatkih strokovnjakov je ena najpogostejših napak ponovno polnjenje kozarcev brez temeljitega čiščenja. S tem se lahko prenesejo ostanki stare hrane, ki sčasoma povzročijo kvarjenje. Druga pogosta težava je uporaba nepopolnoma suhih kozarcev, saj lahko že majhna količina vlage ustvari pogoje za razvoj mikroorganizmov, ki jih s prostim očesom ne vidimo.

Kako podaljšati obstojnost suhih živil

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Kot poročajo strokovnjaki za shranjevanje hrane z University of Minnesota Extension, se obstojnost suhih živil močno poveča, če jih hranimo v dobro zaprtih posodah, stran od toplote in svetlobe. Priporočajo tudi, da se živila shranjujejo v manjših količinah, saj vsako odpiranje posode poveča stik z zrakom in vlago, kar postopoma zmanjšuje kakovost.

icon-expand Steriliziranje kozarcev za vlaganje. FOTO: Adobe Stock

Vpliv vlage in zraka na kakovost

Kot navajajo raziskave o shranjevanju hrane, povzete v Virginia Tech Extension, je zrak eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost suhih živil. Ko pride do stika z vlago, se lahko začnejo spremembe v strukturi, vonju in okusu. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je hermetično zapiranje ključnega pomena, ne glede na to, ali uporabljamo nove posode ali ponovno uporabljene kozarce.

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