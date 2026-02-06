V številnih gospodinjstvih se kopalniški predmeti čistijo ročno, čeprav bi jih lahko učinkoviteje razkužili s pomočjo pomivalnega stroja. Ta pristop omogoča temeljitejšo higieno in zmanjšuje tveganje za kopičenje bakterij, plesni in drugih mikroorganizmov.

Predmeti iz kopalnice, ki jih lahko varno očistite v pomivalnem stroju

Kot navaja Better Homes Gardens, je pomivalni stroj primeren za čiščenje številnih pripomočkov, ki jih uporabljate vsak dan, vendar jih pogosto zanemarite. Visoka temperatura in detergenti omogočajo učinkovito odstranjevanje mikrobov, kar je pomembno za ohranjanje zdravega bivalnega okolja.

Milniki in držala za milo

Milniki so pogosto prekriti z ostanki mila in bakterijami, ki se nabirajo zaradi stalnega stika z vlago. Večina milnikov iz plastike ali keramike je primerna za pomivalni stroj, kar omogoča temeljito razkuževanje. Kot poroča vir, je izjema les, ki se lahko poškoduje zaradi vročine in vode.

Kopalnica

Stojala za zobne ščetke

Stojala za zobne ščetke so eden najbolj obremenjenih predmetov v kopalnici, saj se v njih nabirajo ostanki zobne paste in mikroorganizmi. Če so izdelana iz plastike ali keramike, jih lahko brez težav očistite v pomivalnem stroju. Priporočljivo je, da jih pred tem razstavite, če je mogoče, in jih postavite na zgornjo polico.

Manjši organizatorji in kopalniški dodatki

Različni organizatorji za predale, manjši plastični pripomočki in kovinski dodatki se lahko učinkovito očistijo v pomivalnem stroju, če niso izdelani iz lesa ali akrila. Treba jih je pred pranjem razstaviti, da se doseže boljši dostop do vseh površin.

Pripomočki za manikuro in pedikuro

Kovinski pripomočki, kot so škarjice, pilice in potiskači obnohtne kožice, so primerni za razkuževanje v pomivalnem stroju. Visoka temperatura pomaga zmanjšati prisotnost bakterij. Priporočljivo jih je postaviti v košarico za jedilni pribor, da se prepreči izguba manjših predmetov.

Pomivalni stroj

Pokrovi ventilatorjev in drugi prezračevalni elementi

Pokrovi ventilatorjev pogosto zadržujejo prah in delce, ki lahko vplivajo na kakovost zraka v kopalnici. Če so izdelani iz kovine ali plastike, jih lahko varno očistite v pomivalnem stroju. Aluminij ni primeren, saj lahko spremeni barvo ali se poškoduje.

Krtače, glavniki in lasni dodatki

Plastične in kovinske krtače ter glavniki so primerni za čiščenje v pomivalnem stroju, če pred tem odstranite lase. Pomembno je, da jih postavite na zgornjo polico in uporabite hladnejši program, da preprečite deformacije. Leseni ročaji niso primerni za tovrstno čiščenje.

Krtače za lase

Otroške igrače za kopanje

Igrače iz gume ali plastike lahko vsebujejo bakterije, ki se nabirajo v notranjosti zaradi vlage. Pomivalni stroj omogoča učinkovito razkuževanje. Treba jih je postaviti na zgornjo polico in oprati pri običajnem programu.

Gobice, krtače za telo

Tudi pripomočki za nego kože lahko vsebujejo mikroorganizme, zato je njihovo redno čiščenje ključno. Plastične in sintetične različice lahko operete v pomivalnem stroju, medtem ko naravni materiali niso primerni za visoke temperature. Priporočljivo je uporabiti vročo vodo za boljšo higieno.

Krtače za obraz

Plastične krtače za obraz so primerne za čiščenje v pomivalnem stroju, saj visoka temperatura odstrani bakterije, ki se nabirajo med uporabo. Če so izdelane iz lesa ali naravnih vlaken, jih je treba očistiti ročno, da se prepreči poškodbe. Redno čiščenje kopalniških pripomočkov s pomočjo pomivalnega stroja lahko pomembno izboljša higieno doma in zmanjša tveganje za širjenje mikroorganizmov. S pravilno uporabo tega postopka lahko učinkovito razkužite predmete, ki jih vsakodnevno uporabljate, in tako prispevate k bolj zdravemu bivalnemu okolju.