Večina ljudi ponev zamenja šele takrat, ko se hrana začne prijemati ali ko na njej opazijo poškodbe. A obraba ni edini razlog, da ponev ne opravlja več svoje naloge. Včasih težava sploh ni v njeni starosti, temveč v tem, da uporabljamo napačno posodo za način kuhanja, ki ga imamo doma. Kako torej prepoznati, da je čas za novo ponev, in na kaj biti pozoren pri izbiri?

Hrana se vse pogosteje prijema

Eden prvih opozorilnih znakov je, da se začne hrana prijemati, čeprav pri kuhanju niste ničesar spremenili. Če moramo uporabljati vse več maščobe ali postane obračanje hrane oteženo, je možno, da je zaščitni premaz izgubil svoje lastnosti. To ne pomeni le manj prijetnega kuhanja. Neenakomerno pečenje lahko vpliva tudi na okus in videz jedi.

icon-expand Če so poškodbe številne, globoke ali se premaz začne luščiti, je smiselno razmisliti o zamenjavi. FOTO: Shutterstock

Na površini so vidne praske in poškodbe

Vsaka praska še ne pomeni, da je ponev za odpad. Če pa so poškodbe številne, globoke ali se premaz začne luščiti, je smiselno razmisliti o zamenjavi. Do tega pogosto pride zaradi uporabe kovinskih pripomočkov, rezanja hrane neposredno v ponvi ali neustreznega čiščenja.

Ponev ni več ravna

Ste opazili, da se olje nabira le na enem delu ponve? Morda dno ni več povsem ravno. Ukrivljeno dno pomeni slabši stik s kuhalno površino, manj enakomerno segrevanje in večjo porabo energije. To je še posebej opazno pri indukcijskih kuhališčih, kjer je stik med posodo in ploščo ključen.

Ročaj ni več stabilen

Majava držala in popuščajoči vijaki niso le neprijetnost, temveč lahko predstavljajo tudi varnostno tveganje. Če ročaja ni mogoče več varno pritrditi ali je poškodovan, je pogosto bolj smiselna menjava kot popravilo.

icon-expand Ste opazili, da se olje nabira le na enem delu ponve? Morda dno ni več povsem ravno. FOTO: Shutterstock

Morda ni težava v stari ponvi, ampak v napačni ponvi

Včasih pa razlog za nezadovoljstvo ni obraba, temveč dejstvo, da ponev nikoli ni bila prava za način kuhanja. Nizka ponev je primerna za palačinke in jajca, globlja za omake in enolončnice, masivnejša za pripravo mesa pri višjih temperaturah. Zato številni kuharji ne uporabljajo le ene vrste ponve, temveč izbirajo posodo glede na jed, ki jo pripravljajo. Prav zato so vse bolj priljubljene kolekcije posode, ki vključujejo različne vrste in velikosti ponev. Med njimi je tudi Rosmarino HEXAPRO 2.0 , ki poleg ponev vključuje še lonce in kozice, zato si lahko uporabniki kuhinjsko opremo prilagodijo svojim kuharskim navadam. Trenutno pa jih lahko kupite po ugodnejših cenah z zbiranjem točk zvestobe v trgovinah SPAR.

icon-expand Tisti, ki razmišljate o novi posodi, lahko izbrane izdelke iz kolekcije Rosmarino HEXAPRO 2.0 s točkami zvestobe v trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER kupite po ugodnejših cenah. FOTO: Arhiv naročnika

Kako izbrati novo?

Pred nakupom si zastavite nekaj vprašanj:

- Na kateri kuhalni površini kuhate?

- Za koliko oseb običajno pripravljate obroke?

- Pogosteje pečete meso ali pripravljate lažje jedi?

- Vam je pomembno hitro čiščenje?

- Potrebujete ponev za vsakodnevno uporabo ali za specifične jedi? Prav odgovori na ta vprašanja pogosto pomagajo bolj kot primerjanje cen ali videza. Pri izbiri nove ponve ni pomembna le velikost, temveč tudi njena izdelava. Sodobne ponve pogosto združujejo več materialov in plasti, ki vplivajo na vzdržljivost, segrevanje ter preprečevanje prijemanja hrane. Kolekcija Rosmarino HEXAPRO 2.0 na primer združuje jedro iz aluminija za učinkovito prevajanje toplote, plasti iz nerjavečega jekla in keramični premaz proti prijemanju. Takšna kombinacija je namenjena bolj enakomernemu pečenju ter enostavnejšemu čiščenju po uporabi.

Manj kosov, a bolj premišljena izbira

Dobra kuhinja ne potrebuje desetih različnih ponev. Za večino gospodinjstev zadostuje nekaj kakovostnih kosov, ki ustrezajo njihovim kuharskim navadam.

Če razmišljate o zamenjavi stare posode, je to trenutno mogoče storiti tudi ugodneje. V trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER namreč poteka akcija zbiranja točk zvestobe, s katero je izbrane izdelke iz kolekcije Rosmarino HEXAPRO 2.0 mogoče pridobiti po nižjih cenah. Točke lahko zbirate do 10. novembra 2026, unovčite pa jih do 24. novembra 2026.