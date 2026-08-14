Življenjska doba pralnega stroja ima svoje meje

Večina pralnih strojev ni narejena za neomejeno uporabo. Po podatkih organizacije Consumer Reports povprečen pralni stroj zdrži približno deset let, pri čemer na življenjsko dobo močno vplivajo kakovost izdelave, pogostost pranja in pravilno vzdrževanje. Ko naprava doseže to starost, se pogosto začne obdobje pogostejših okvar. Ena manjša napaka še ne pomeni, da je treba takoj kupiti nov stroj, vendar lahko več zaporednih popravil hitro preseže vrednost naprave.

1. Serviserja kličete vedno pogosteje

Če je pralni stroj več let deloval brez težav, nato pa se začnejo pojavljati ena težava za drugo, je to eden prvih znakov, da se bliža konec njegove življenjske poti. Strokovnjaki pri britanski potrošniški organizaciji Which? opozarjajo, da pri starejših napravah ni pomembna samo trenutna okvara, ampak predvsem vprašanje, koliko novih težav lahko pričakujemo v prihodnje. Če ste v zadnjem času že večkrat plačali popravilo, se splača izračunati, koliko denarja ste že vložili v star pralni stroj in ali bi bilo bolj smiselno kupiti novega.

icon-expand Koliko denarja ste že vložili v star pralni stroj? FOTO: Dreamstime

2. Med pranjem povzroča močne zvoke in tresljaje

Pralni stroj se med centrifugo sicer vedno nekoliko premika, vendar močno ropotanje, udarjanje ali nenavadni kovinski zvoki niso normalen pojav. Vzrok so lahko obrabljeni ležaji, poškodovan boben ali težave z vzmetenjem. Pri nekaterih modelih so takšna popravila zahtevna in draga, zato se pri starejšem stroju pogosto ne izplačajo. Kot navaja ameriški portal Consumer Affairs, so prav težave z motorjem, bobnom in večjimi mehanskimi deli med tistimi okvarami, pri katerih se lastniki pogosto odločijo za zamenjavo namesto popravila.

3. Pralni stroj ne odvaja več vode pravilno

Če po pranju v bobnu ostaja voda ali program ne zaključi cikla, je lahko težava v odtočni črpalki, filtru ali drugih notranjih delih. Preden pokličete serviserja, je smiselno preveriti najosnovnejše stvari, kot sta čist filter in prehodnost odtočne cevi. Včasih je težava preprosta in poceni rešljiva. Če pa se težava ponavlja, lahko pomeni, da se približuje večja okvara, ki pri starejši napravi pogosto ni več vredna popravila.

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4. Pod strojem se pojavlja voda

Puščanje vode je znak, ki ga ne smemo ignorirati. Včasih gre za poškodovano tesnilo ali ohlapno cev, lahko pa tudi za resnejšo težavo z notranjo konstrukcijo stroja. Poleg stroškov popravila lahko puščanje povzroči dodatno škodo na tleh ali pohištvu. Če je pralni stroj že star, je lahko zamenjava varnejša in dolgoročno cenejša rešitev.

5. Perilo ni več oprano tako dobro kot nekoč

Eden najbolj očitnih znakov staranja je slabša učinkovitost pranja. Če oblačila po pranju ostajajo umazana, imajo neprijeten vonj ali se detergent ne izpere pravilno, lahko to pomeni težave z grelnikom, črpalko ali drugimi deli. Najprej je vredno poskusiti s čiščenjem bobna, filtra in predala za detergent. Če se težava kljub temu nadaljuje, je lahko naprava že preveč obrabljena.

icon-expand Eden najbolj očitnih znakov staranja je slabša učinkovitost pranja. FOTO: Adobe Stock

6. Popravilo stane skoraj toliko kot nov pralni stroj

To je eden najpomembnejših dejavnikov pri odločitvi. Če popravilo zahteva več sto evrov, je treba razmisliti, ali ima vlaganje v star stroj še smisel. Po podatkih portala Consumer Affairs se stroški popravil pralnih strojev močno razlikujejo glede na okvaro, pri večjih težavah z motorjem, elektroniko ali bobnom pa lahko cena hitro naraste. Pogosto uporabljeno pravilo serviserjev je, da se popravilo ne splača več, če preseže približno polovico vrednosti novega aparata.

7. Računi za elektriko in vodo so višji kot prej

Starejši pralni stroji običajno porabijo več energije in vode kot novejši modeli. Evropska komisija poudarja, da so nove naprave zaradi sodobnejših tehnologij in strožjih pravil glede energijske učinkovitosti učinkovitejše pri porabi virov. Če imate pralni stroj, ki je star desetletje ali več, lahko nova naprava dolgoročno pomeni tudi nižje stroške uporabe.

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8. Elektronika začne odpovedovati

Sodobni pralni stroji imajo številne elektronske komponente. Ko začnejo odpovedovati zaslon, gumbi, senzorji ali programi pranja, je popravilo pogosto dražje. Posebej problematične so naključne napake, ko stroj enkrat deluje normalno, drugič pa se ustavi sredi programa. Takšne težave pogosto kažejo na večjo obrabo notranjih sistemov. Kako podaljšati življenjsko dobo pralnega stroja? Če želite, da pralni stroj zdrži čim dlje, strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih navad: redno čiščenje filtra, odstranjevanje ostankov detergenta, občasno pranje pri višji temperaturi in pravilno količino perila v bobnu. Pomembno je tudi, da stroja ne preobremenjujete in da po pranju pustite vrata odprta, saj tako zmanjšate možnost nastanka neprijetnih vonjav in plesni. Ko začnejo stroški popravil naraščati, okvare pa postajajo vse pogostejše, je včasih najbolj racionalna odločitev zamenjava. Nov pralni stroj ni vedno najcenejša možnost na začetku, vendar je lahko dolgoročno boljša naložba kot nenehno popravljanje stare naprave.

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