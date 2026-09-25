Gobe so priljubljena sestavina številnih jesenskih jedi, od juh in omak do rižot in prilog. Ker pa vsebujejo veliko vode, se lahko precej hitro pokvarijo, če jih ne shranjujemo pravilno. Zato se marsikdo vpraša, koliko časa so sploh lahko v hladilniku in kdaj jih ni več varno zaužiti. Po priporočilih ameriškega sistema USDA FoodKeeper sveže gobe v hladilniku običajno zdržijo od tri do sedem dni. Daljši rok velja predvsem za cele gobe, medtem ko narezane gobe praviloma izgubijo svežino hitreje in jih je najbolje porabiti v treh do štirih dneh.

Največja napaka je odvečna vlaga

icon-expand Sluzasta površina je eden najzanesljivejših znakov, da gobe niso več primerne za uporabo. FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki za shranjevanje hrane opozarjajo, da gobe ne marajo vlage. Če jih shranimo v zaprto plastično vrečko ali nepredušno posodo, se začne nabirati kondenz, kar pospeši nastanek sluzi in kvarjenje. Najbolje jih je hraniti v papirnati vrečki ali v originalni embalaži, ki omogoča kroženje zraka. Pomembno je tudi, da gob pred shranjevanjem ne perete. Vlaga, ki ostane na njihovi površini, lahko občutno skrajša njihovo obstojnost. Očistite jih šele tik pred pripravo obroka.

Znaki, da so gobe za v smeti

Sveže gobe morajo biti čvrste, suhe in imeti blag zemeljski vonj. Ko se začnejo kvariti, se pojavijo značilni opozorilni znaki: - sluzasta ali lepljiva površina, - močan kiselkast ali neprijeten vonj, - temni mokri madeži, - izrazita nagubanost, - vidna plesen.

Če opazite katerega od teh znakov, gobe raje zavrzite. Strokovnjaki opozarjajo, da samo videz ni vedno zanesljiv pokazatelj varnosti, zato je smiselno upoštevati tudi priporočeni čas shranjevanja.

Katere gobe zdržijo najdlje?

icon-expand Sveže gobe morajo biti čvrste, suhe in brez neprijetnega vonja. FOTO: Shutterstock

Vse vrste nimajo enake obstojnosti. Navadni šampinjoni, ki jih najpogosteje kupujemo v trgovinah, običajno zdržijo približno teden dni. Nekatere vrste, kot so šitake, lahko ob pravilnem shranjevanju ostanejo uporabne tudi nekoliko dlje, medtem ko občutljivejše vrste hitreje izgubijo kakovost.

Če veste, da gob v nekaj dneh ne boste porabili, jih lahko zamrznete. Tuji strokovnjaki priporočajo, da jih pred zamrzovanjem na kratko toplotno obdelate, saj tako bolje ohranijo teksturo in okus.

icon-expand Narezane gobe se kvarijo hitreje kot cele in jih je priporočljivo porabiti v nekaj dneh. FOTO: Shutterstock