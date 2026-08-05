V številnih kuhinjah prostor hitro postane dragocen. Zato se pogosto zgodi, da najbolj uporabljene stvari postavimo kar ob štedilnik, da so vedno pri roki. Toda strokovnjaki opozarjajo, da je to lahko slaba ideja. Nekateri predmeti in živila se namreč zaradi toplote hitreje pokvarijo, drugi pa lahko predstavljajo celo požarno nevarnost. Kot poroča portal The Spruce, lahko že navidezno nedolžni predmeti v bližini kuhalne plošče povečajo tveganje za nesreče ali skrajšajo življenjsko dobo živil in kuhinjskih pripomočkov.

Jedilno olje

Marsikdo olje hrani tik ob štedilniku, saj ga uporablja skoraj vsak dan. Vendar organizacijska strokovnjakinja Cathy Orr za The Spruce pojasnjuje, da so jedilna olja vnetljiva in jih ni priporočljivo hraniti v neposredni bližini vira toplote. Poleg varnostnega vidika toplota vpliva tudi na kakovost olja. Kot navaja Better Homes & Gardens, lahko višje temperature pospešijo kvarjenje in skrajšajo rok uporabnosti olja.

icon-expand Preverite, kaj ne sodi ob štedilniku. FOTO: Shutterstock

Kuharske knjige in recepti

Kuharske knjige so pogosto razstavljene na pultu poleg štedilnika, da lahko hitro preverimo recept. Toda papir je zelo vnetljiv material. Recepte je bolje hraniti na polici ali v predalu, stran od kuhalne površine. Tako zmanjšamo tveganje, da bi jih poškodovala toplota, maščoba ali celo odprt plamen.

Kuhinjske krpe

Kuhinjska krpa, obešena ob štedilniku, je prizor, ki ga vidimo skoraj povsod. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da tkanine sodijo med najbolj pogoste povzročitelje kuhinjskih požarov. Že manjši stik z vročo površino ali plamenom lahko povzroči vžig. Krpe je zato bolje hraniti ob pomivalnem koritu ali v predalu.

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Začimbe

Polička z začimbami tik ob štedilniku je praktična, vendar ni najboljša izbira za ohranjanje njihove kakovosti. Strokovnjakinja Sara Aparacio je za The Spruce pojasnila, da para in toplota prodirata v kozarčke, zaradi česar se začimbe sprimejo, izgubijo aromo ali se celo hitreje pokvarijo. Toplota zmanjšuje intenzivnost njihovih eteričnih olj in okusov.

Sadje in zelenjava

Lepa skleda sadja na kuhinjskem pultu je priljubljen dekorativni element, vendar ne neposredno ob štedilniku. Toplota namreč pospeši dozorevanje in skrajša obstojnost sadja ter zelenjave. Živila se lahko hitreje zmehčajo in pokvarijo, zato jih je bolje hraniti na hladnejšem delu kuhinje.

icon-expand Območje okoli štedilnika naj bo čim bolj prazno in brez vnetljivih materialov. FOTO: Shutterstock

Mali gospodinjski aparati

Aparati, kot so kavni avtomati, opekači kruha ali cvrtniki na vroč zrak, pogosto stojijo ob kuhalni plošči, kadar v kuhinji primanjkuje prostora. Toda po navedbah The Spruce lahko dolgotrajna izpostavljenost toploti poškoduje elektronske komponente in skrajša življenjsko dobo naprav. Poleg tega se na njih hitreje nabirajo maščobni delci.

Plastični pripomočki

Plastične lopatke, kuhalnice ali posodice se lahko zaradi vročine deformirajo že pri relativno nizkih temperaturah. Strokovnjaki svetujejo, da jih hranite v predalu ali na mestu, kjer niso neposredno izpostavljeni toploti kuhalne površine. Tako boste podaljšali njihovo uporabnost in preprečili morebitne poškodbe.

Čistila

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Številna čistila vsebujejo kemične snovi, ki ne sodijo v bližino visokih temperatur. Nekateri izdelki lahko v primeru segrevanja oddajajo škodljive hlape, nekateri pa vsebujejo tudi vnetljive sestavine. Najvarneje jih je hraniti v zaprti omarici, stran od štedilnika.

Naj bo ob štedilniku čim manj stvari