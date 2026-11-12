Ste kdaj vzeli v roke na videz čisto kuhinjsko krpo, pa vas je presenetil neprijeten vonj? Težava ni redka, zlasti v hladnejših mesecih, ko se krpe počasneje sušijo in dlje ostajajo vlažne. Neprijeten vonj običajno povzročajo bakterije in ostanki maščob, ki se nabirajo v vlaknih blaga. Tudi običajno pranje v pralnem stroju včasih ne pomaga popolnoma.

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Kako uporabiti kis?

Dobra novica je, da lahko težavo rešite s preprostim gospodinjskim pripomočkom, ki ga ima večina doma v kuhinji: alkoholnim kisom.

icon-expand Kuhinjske krpe se zelo hitro umažejo in so večino časa vlažne. Zato je potrebna previdnost. FOTO: Shutterstock

V večjo posodo nalijte toplo vodo in dodajte približno skodelico kisa. Kuhinjske krpe namočite za eno do dve uri, nato pa jih operite kot običajno.

Kis pomaga nevtralizirati neprijetne vonjave in odstranjevati ostanke, ki se naberejo v tkanini.

Kako preprečiti neprijeten vonj?

Še bolje kot odpravljanje težave je preventiva. Po uporabi krpo vedno dobro ožemite in jo obesite tako, da se lahko popolnoma posuši. Vlažne krpe, zmečkane na pultu ali v koritu, so idealno okolje za razvoj bakterij. Priporočljivo je tudi, da kuhinjske krpe menjate redno, še posebej če jih uporabljate za brisanje delovnih površin ali rok med pripravo hrane.

Majhna navada, velika razlika

icon-expand Kuhinjske krpe uporabljate tudi za brisanje rok med pripravo hrane? Potem jih morate redno menjavati. FOTO: Shutterstock

Čeprav se zdi kuhinjska krpa nepomemben del gospodinjstva, lahko prav ona vpliva na občutek svežine v kuhinji. Redno pranje, temeljito sušenje in občasno namakanje v kisu so preprosti koraki, s katerimi se lahko znebite neprijetnih vonjav in podaljšate življenjsko dobo krp.