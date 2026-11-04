V večini domov se po zajtrku ali pripravi večerje zgodi enako - aparat ugasnemo, pospravimo kuhinjo in gremo naprej s svojimi opravki. Toda pri nekaterih napravah strokovnjaki priporočajo še en korak: izvlecite vtikač iz vtičnice. Res je, da sodobni aparati veljajo za varne, vendar lahko okvare, nihanja v električnem omrežju ali pregrevanje v redkih primerih povzročijo težave. Poleg tega nekatere naprave električno energijo porabljajo tudi takrat, ko jih ne uporabljamo.

Opekač kruha ni tako nedolžen, kot se zdi

Opekač kruha sodi med naprave, ki jih strokovnjaki pogosto omenjajo, ko govorijo o izklapljanju iz električnega omrežja. V notranjosti se sčasoma nabirajo drobtine, ki lahko ob pregretju predstavljajo dodatno tveganje. Zato je dobro, da opekač redno čistite, po uporabi pa ga tudi odklopite iz elektrike.

icon-expand Opekač kruha je eden od aparatov, pri katerem je pomembno tudi redno čiščenje drobtin. FOTO: Adobe Stock

Aparati, ki ustvarjajo veliko toplote

Posebno pozornost velja nameniti napravam, ki med delovanjem proizvajajo visoke temperature. Mednje sodijo električni grelniki vode, cvrtniki na vroč zrak, kontaktni žari in podobni kuhinjski pomočniki. Ko končate z uporabo, jim najprej pustite, da se ohladijo, nato pa jih izključite iz vtičnice. Tako zmanjšate možnost težav ob morebitni električni napaki ali prenapetosti.

icon-expand Grelnik vode gori FOTO: Shutterstock

Kavni aparat pogosto ostane priklopljen ves dan

Marsikje kavni aparat ostane priklopljen od jutra do večera. Čeprav so novejši modeli opremljeni z različnimi varnostnimi sistemi, strokovnjaki za varnost v domu opozarjajo, da je izklop po uporabi še vedno dobra navada. To še posebej velja za starejše aparate, pri katerih so električne komponente lahko bolj obrabljene.

icon-expand Aparati, ki ustvarjajo veliko toplote, zaslužijo nekaj dodatne pozornosti. FOTO: Adobe Stock

Mešalniki in kuhinjski roboti

Mešalniki, palični mešalniki in kuhinjski roboti praviloma ne porabijo veliko energije v stanju pripravljenosti, vendar strokovnjaki priporočajo, da jih po delu vseeno izključimo. Razlog ni toliko poraba elektrike kot preprečevanje nenamernega vklopa, zlasti v gospodinjstvih z majhnimi otroki.

icon-expand Izklapljanje iz vtičnice je majhna navada, ki lahko prispeva k večji varnosti doma. FOTO: Adobe Stock

Majhna navada, ki lahko naredi razliko

Izklapljanje naprav iz vtičnice vam ne bo prineslo velikih prihrankov čez noč. Lahko pa zmanjša porabo elektrike v stanju pripravljenosti in predstavlja dodatno varnostno plast v domu. Če želite začeti z enostavno navado, si zapomnite preprosto pravilo: naprave, ki ustvarjajo toploto ali jih uporabljate le občasno, po uporabi raje odklopite iz električnega omrežja.