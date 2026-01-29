Kuhinja je prostor, kjer se vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi madeži in nečistočami. Toda ker priprava hrane zahteva čisto okolje, je pomembno, da ne pozabimo niti na delovno površino. Izkaže se, da za sijoč pult potrebujemo le eno sestavino. Ko gre za čiščenje, je kuhinja lahko eden najbolj umazanih prostorov, saj se med pripravo hrane na delovni površini, posodi in kuhinjskih aparatih hitro nabere maščoba in druga umazanija, zato iščemo vse mogoče trike, da bi te površine očistili. Čista in brezmadežna kuhinja je namreč cilj vsakega urejenega doma. Pri čiščenju kuhinjskega pulta se izkaže, da je dovolj le en zares učinkovit izdelek.

Trik, ki ga je delila TikTok uporabnica Tanya

Po besedah ene izmed strokovnjakinj za čiščenje, Tanye, obstaja preprost način, da na svojem pultu ustvarite dodaten sijaj. Kot pravi, preprosto morate uporabiti en izdelek, ki ga verjetno že imate v omari. Tanya, na TikToku znana kot 'tanya_cleanhome', je povedala, da lahko dosežete fantastične rezultate, če sledite nekaj preprostim korakom, ki vodijo do kuhinjskih delovnih površin brez madežev. Kuhinjske delovne površine bodo "izjemno sijoče" in brez madežev, če jih očistite z enim izdelkom.

Kava in čaj lahko pustita trdovratne madeže

Če želite odstraniti madeže, kot sta kava in čaj, jih morate predhodno obdelati. Pri tem predlaga mešanico sode bikarbone, detergenta za pomivanje posode in vode. Sestavine preprosto zmešajte in pasto nanesite na umazana mesta in pustite nekaj minut, da sestavine začnejo učinkovati. Pri čiščenju Tanya uporablja detergent za pomivanje posode in vodo, vendar ne pretirava s količino mila, ki ga doda. S to mešanico obriše in zdrgne delovne površine. Ko to stori, vzame krpo iz mikrovlaken, da posuši površine. Povedala je, da je ključnega pomena, da po koncu odstranite vse milo in delo zaključite z mehko suho krpo. Ko konča z delom, so njeni pulti videti popolnoma brezhibni. Iz posnetka je jasno tudi, da se čudovito lesketajo.

Zakaj je soda bikarbona dobra za odstranjevanje madežev?

Soda bikarbona pri odstranjevanju madežev deluje na več načinov. Prvič zaradi svoje blage abrazivnosti in alkalne narave, ki deluje tako, da nevtralizira kisle madeže, ter drugič zaradi dejstva, da se lahko vpije v madež. Ima potencial, da razgradi kisle sestavine mnogih madežev, kot so tisti od vina, kave ali paradižnikove omake. Uporablja se lahko kot nežno abrazivno sredstvo za odstranjevanje umazanije ali pa jo uporabite za pripravo paste z vodo, s katero boste odstranili zasušene madeže.

icon-expand Soda bikarbona pri odstranjevanju madežev deluje na več načinov. FOTO: Shutterstock

Ali lahko soda bikarbona poškoduje katerega izmed materialov?

Za tiste, ki morda razmišljate o tem, ali je soda bikarbona varna prav za vse materiale in ali lahko njena blaga abrazivnost poškoduje naravni kamen, kot sta granit in marmor – je tu odgovor. Alkalna narava sode bikarbone res lahko poškoduje pult iz naravnega kamna, kot tudi nekatere lesene površine, zato je pri tem potrebna previdnost. Soda običajno velja za varno za trpežnejše površine, kot so laminat, nerjaveče jeklo in keramika, vendar jo je vedno treba uporabljati varčno in premišljeno.