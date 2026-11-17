Pozimi večino dneva preživimo v zaprtih prostorih. Okna odpiramo redkeje, radiatorji delajo s polno močjo, v zraku pa se hitro začnejo zadrževati vonjave od kuhanja, sušenja perila ali preprosto vsakdanjega bivanja. Mnogi zato posežejo po osvežilcih zraka, dišečih svečah ali električnih difuzorjih. A obstaja tudi precej preprostejši trik, ki ga poznajo že številni ljubitelji naravnih rešitev. Potrebujete le nekaj lovorjevih listov in topel radiator.

Začimba, ki ne sodi le v juho

icon-expand Ko se lovorjevi listi segrejejo, začnejo sproščati značilno aromo, ki lahko prijetno odišavi prostor. FOTO: Shutterstock

Lovorjev list je nepogrešljiv v številnih kuhinjah, manj znano pa je, da ga nekateri uporabljajo tudi za osveževanje doma. Ko se posušeni listi segrejejo, začnejo sproščati svojo značilno aromo, ki se lahko hitro razširi po prostoru. Vonj ni agresiven ali vsiljiv, temveč blag in prijeten, zato ga mnogi dojemajo kot prijetnejšo alternativo umetnim osvežilcem zraka, piše Jutarnji.

Kako uporabiti lovorjev list na radiatorju? Trik je zelo preprost: 1. Počakajte, da se radiator segreje. 2. Na radiator položite nekaj suhih lovorjevih listov. 3. Pustite, da jih toplota počasi segreje. 4. Aroma se bo začela sproščati v prostor. Pri tem naj radiator ne bo prevroč, listi pa naj ne pridejo v stik z grelnimi elementi, kjer bi lahko prišlo do pregrevanja. Če opazite, da vonj sčasoma oslabi, liste preprosto zamenjajte z novimi.

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Lahko odpravi neprijetne vonjave?

Lovorjev list lahko pomaga prekriti manj prijetne vonjave v prostoru, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ne more nadomestiti rednega prezračevanja in čiščenja doma. Če je vzrok vonjav vlaga, plesni ali zastarel zrak, je treba najprej odpraviti izvor težave. Je pa res, da lahko takšen preprost trik prostoru doda prijetnejše vzdušje brez dodatnih stroškov in brez nakupa posebnih izdelkov.

Pozimi so naravne rešitve še posebej priljubljene

icon-expand Ne le lovorjevi listi - pomarančni olupki na radiatorju lahko med segrevanjem sproščajo prijeten citrusni vonj in na naraven način osvežijo prostor. FOTO: Shutterstock

V času ogrevalne sezone mnogi iščejo preproste načine, kako dom narediti bolj prijeten. Toplota radiatorjev lahko pri tem služi še za kaj drugega kot zgolj ogrevanje. Nekaj lovorjevih listov, prijeten vonj in občutek domačnosti so včasih vse, kar potrebujemo za bolj sproščeno zimsko vzdušje.