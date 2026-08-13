Zakaj se straniščna deska začne premikati?

Če se straniščna deska premika levo in desno, težava skoraj vedno ni v sami keramiki, ampak v pritrdilnem mehanizmu. Zaradi vsakodnevne uporabe se vijaki na tečajih sčasoma nekoliko sprostijo, zaradi česar deska izgubi stabilnost. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za vodovodne napeljave pri spletni strani Southern Living, je najpogostejši razlog za premikanje straniščne deske prav popuščanje pritrdilnih vijakov zaradi rednega dvigovanja, spuščanja in obremenitev pri uporabi. Težavo lahko povzročijo tudi: - nepravilno nameščena straniščna deska, - obrabljeni plastični nosilci, - razpokani tečaji, - napačna velikost deske glede na školjko. Majhno premikanje se morda zdi samo neprijetnost, vendar lahko sčasoma poškoduje pritrdilne dele ali povzroči, da se uporabnik pri sedenju počuti nestabilno.

icon-expand Težava so lahko zrahljani vijaki ali obrabljeni pritrdilni deli. FOTO: Adobe Stock

Najprej preverite vijake – pogosto je rešitev zelo preprosta

Preden kupite novo straniščno desko, preverite pritrditev. V večini primerov potrebujete samo izvijač in po potrebi klešče. Postopek: - Dvignite pokrovčke na zadnjem delu straniščne deske. - Preverite vijaka pri tečajih. - Desko poravnajte na sredino školjke. - Vijaka počasi privijajte izmenično na obeh straneh. - Preverite, ali je deska stabilna. Po navodilih britanskega ponudnika kopalniške opreme Victorian Plumbing je pri večini modelov dovolj, da zategnemo vijake na tečajih, pri nekaterih izvedbah pa je treba matico držati tudi s spodnje strani školjke. Pomembno je, da vijakov ne zategnete premočno. Prevelika sila lahko poškoduje plastične dele ali celo povzroči razpoke na keramiki.

Trik, ki ga priporočajo vodovodarji: dodajte nedrseče podložke

Če ste vijake že zategnili, straniščna deska pa se še vedno premika, je lahko težava v tem, da pritrditev nima dovolj oprijema. V takem primeru lahko pomagajo majhne gumijaste nedrseče podložke, ki jih namestimo med pritrdilni del in školjko. Tako zmanjšamo drsenje in izboljšamo stabilnost. Ta rešitev je še posebej uporabna pri modelih, kjer se plastični pritrdilni elementi zaradi starosti nekoliko obrabijo.

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Kdaj samo zategovanje ni več dovolj?

Če se straniščna deska kljub večkratnemu privijanju še vedno premika, je verjetno težava v obrabljenih delih. Pozorni bodite na: - razpokane tečaje, - vijake, ki se vrtijo v prazno, - poškodovane gumijaste vložke, - desko, ki se ne prilega več pravilno obliki školjke. Kot navaja spletna stran Angi, lahko težavo poleg ohlapnih vijakov povzročijo tudi obrabljeni pritrdilni deli ali nepravilna namestitev, v nekaterih primerih pa je najbolj smiselna zamenjava celotne straniščne deske.

icon-expand Majhna težava v kopalnici pogosto ne zahteva dragega popravila. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejše napake pri popravljanju straniščne deske

Veliko ljudi naredi eno napako – vijake samo še močneje privijejo. To pogosto ne reši težave, lahko pa jo celo poslabša. Izogibajte se: - premočnemu zategovanju, - uporabi napačnega orodja, - nameščanju neustrezne velikosti deske, - ignoriranju razpokanih tečajev. Če se straniščna deska po nekaj dneh ponovno začne premikati, je to znak, da vzrok ni samo v ohlapnem vijaku. Majhna težava v kopalnici pogosto ne zahteva dragega popravila. V večini primerov je dovolj nekaj minut, izvijač in pravilno zategnjeni pritrdilni deli. Če pa se deska kljub temu še naprej premika, je čas za pregled tečajev ali zamenjavo dotrajanih delov.