Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako

Poletne nevihte so vse pogostejše in pogosto tudi silovitejše. Ko začne grmeti in bliskati, se marsikdo vpraša, ali bi moral iz elektrike izključiti televizor, računalnik, kuhinjske aparate ... Odgovor ni povsem enoznačen, saj je veliko odvisno od jakosti nevihte in stanja električne napeljave v domu. Po poročanju hrvaškega portala Index večina sodobnih gospodinjskih naprav prenese manjša nihanja napetosti, vendar lahko močni udari strele v bližini povzročijo prenapetostne sunke, ki poškodujejo občutljivo elektroniko.

Večina naprav je danes bolj odporna kot nekoč

icon-expand Nevihtno nebo nad Ljubljano FOTO: Luka Kotnik

Chris Doscher iz združenja Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) je za ameriške medije pojasnil, da sodobni gospodinjski aparati praviloma uspešno prenesejo običajne električne sunke, ki spremljajo nevihte. Tudi pri portalu Better Homes & Gardens navajajo, da večjih naprav med običajno poletno nevihto praviloma ni treba panično izključevati iz elektrike. Vseeno pa strokovnjaki opozarjajo, da je dobro zaščititi predvsem občutljivo elektroniko, kot so računalniki, televizorji, igralne konzole in modemi. Po podatkih ameriške meteorološke službe National Weather Service lahko strela povzroči močne prenapetostne sunke tudi več kilometrov od mesta udara.

Največja napaka? Prepozno ukrepanje

Če želite naprave izključiti iz elektrike, to storite še pred prihodom nevihte. Ko se bliskanje že začne, ni priporočljivo segati po vtičnicah ali kablih. Pri Good Housekeeping opozarjajo, da lahko poseganje po električnih priključkih med aktivno nevihto predstavlja dodatno tveganje. Enako svetuje tudi ameriška meteorološka služba, ki ljudem med grmenjem priporoča, naj se izogibajo električnim inštalacijam in napravam, priključenim v omrežje.

Kaj pa hladilnik in zamrzovalnik?

icon-expand Nevihta v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Prav hladilnik je naprava, zaradi katere je največ dilem. Strokovnjaki AHAM pojasnjujejo, da ga med običajnimi nevihtami ni treba izklapljati. Če pride do izpada elektrike, pa je pomembno, da vrat ne odpirate po nepotrebnem. Po podatkih AHAM lahko poln zamrzovalnik ob zaprtih vratih hrano ohrani zamrznjeno približno 48 ur, napol poln pa okoli 24 ur. Zato ga je smiselno pustiti priključenega, razen če pristojne službe zaradi poplav ali evakuacije priporočijo drugače.

Kdaj je treba izključiti skoraj vse?

Povsem drugačna pravila veljajo ob napovedanih ekstremnih neurjih, poplavah ali evakuacijah. Takrat strokovnjaki priporočajo izklop skoraj vseh naprav v domu, saj se tako zmanjša nevarnost električnega udara in požara po ponovni vzpostavitvi električnega omrežja. Prav tako je smiselno preveriti, ali ima vaš dom ustrezno ozemljitev. Po navedbah AHAM je pravilno ozemljena električna napeljava ena najboljših zaščit pred poškodbami, ki jih povzroči strela. Stare vtičnice in dotrajana napeljava tveganje občutno povečajo.

Kaj si velja zapomniti?

icon-expand Vtičnica FOTO: Adobe Stock

Če gre za običajno poletno nevihto, večjih gospodinjskih aparatov praviloma ni treba izklapljati. Veliko bolj pomembno je, da imate urejeno električno napeljavo in kakovostno zaščito pred prenapetostmi. Kadar pa vremenoslovci opozarjajo na močna neurja, poplave ali možnost evakuacije, je izklop naprav eden najbolj preprostih načinov, da zaščitite svoj dom in se izognete dragim popravilom.

Anketa Arhiv Ali med nevihto izključite naprave iz elektrike? da ne če se spomnim Moški Ženska da 199 ne 249 če se spomnim 75 da 60 ne 121 če se spomnim 28 da 139 ne 128 če se spomnim 47 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako

Preberi še Kakšne vrste poplav imamo v Sloveniji?