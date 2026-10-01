Mnogi zmotno mislijo, da je meso po nekaj mesecih v zamrzovalniku neuporabno. V resnici je odgovor nekoliko bolj zapleten. Strokovnjaki pojasnjujejo, da zamrzovanje pri temperaturi -18 stopinj Celzija ali nižje učinkovito ustavi rast bakterij, zato je lahko meso varno za uživanje tudi po zelo dolgem času.

Varno še ne pomeni tudi kakovostno

Po podatkih ameriške agencije USDA zamrznjena živila ostanejo varna za uživanje zelo dolgo, če so ves čas shranjena pri ustrezni temperaturi. Težava je predvsem v kakovosti. Daljše kot je meso zamrznjeno, bolj lahko izgublja okus, teksturo in sočnost.

Priporočila navajajo, da so zrezki, kotleti in pečenke najbolj kakovostni, če jih porabimo v 4 do 12 mesecih, mleto meso pa v približno treh mesecih. Cel piščanec lahko v zamrzovalniku ohranja dobro kakovost do enega leta.

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Kdaj meso ni več najboljše?

icon-expand Kako dolgo je lahko meso v zamrzovalniku, je odvisno tudi od vrste mesa. FOTO: Shutterstock

Eden najpogostejših znakov dolgotrajnega shranjevanja je tako imenovana zamrzovalna izsušitev (freezer burn). Pojavi se, ko je meso slabo zaščiteno pred zrakom. Na površini nastanejo sivkasti ali belkasti suhi predeli, meso pa postane manj okusno. Čeprav takšno meso običajno ni nevarno za zdravje, njegova kakovost ni več najboljša.

Prav zato strokovnjaki priporočajo, da meso pred zamrzovanjem dobro zapakirate v neprepustno embalažo ali vrečke za zamrzovanje ter nanje zapišete datum shranjevanja.

Kdaj ga je treba zavreči?

Če je bilo meso med shranjevanjem odmrznjeno zaradi izpada elektrike, če je neprijetnega vonja, sluzaste teksture ali če niste prepričani, kako dolgo je bilo izpostavljeno višjim temperaturam, ga raje zavrzite. V nasprotnem primeru samo starost zamrznjenega mesa običajno ni razlog za takojšnje odmetavanje.

icon-expand Zamrznjeno mleto meso FOTO: Adobe Stock

Najboljše pravilo ostaja preprosto: zamrzovalnik ni časovni stroj. Meso je lahko po letu dni še vedno varno, vendar verjetno ne bo več tako okusno kot takrat, ko ste ga zamrznili.

Priporočeni časi shranjevanja nekaterih živil v zamrzovalniku pri -18 stopinj Celzija (vir: NIJZ)

- goveje meso (10 do 12 mesecev), - svinjsko meso – mastno (4 do 5 mesecev), - svinjsko meso – pusto (6 do 8 mesecev), - perutninsko meso – (9 do 12 mesecev), - ribe – (7 mesecev), - zelenjeva – (5 mesecev), - sadje – (8 mesecev), - pripravljene jedi – (6 mesecev), - mleto meso, burgerji (3 mesece).

Večji kosi zamrznjenega mesa bodo ohranili kakovost dlje od manjših, na koščke narezanih enot. Surovo, neobdelano meso v zamrzovalniku zdrži dlje od pripravljenih, gotovih živil iz istih surovin, navaja NIJZ.

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